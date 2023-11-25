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Сахарный диабет: как распознать и держать под контролем

Сахарный диабет: как распознать и держать под контролем

Уровень заболеваемости сахарным диабетом специалисты давно называют неинфекционной эпидемией. В нашей стране с этим недугом живет почти 2,3 миллиона человек. И еще минимум миллион людей, по мнению врачей, не подозревают о своем диагнозе. Как распознать первые симптомы сахарного диабета, и какие меры помогают контролировать недуг, рассказал эндокринолог Вадим Бурчак.

Сахарный диабет: каким он бывает 

Сахарный диабет – это заболевание, возникающее вследствие нарушения продукции инсулина или снижения чувствительности организма к этому гормону. Диабет бывает 1-го и 2-го типа. Заболевание 1 типа (когда организм не способен самостоятельно вырабатывать инсулин) в большинстве случаев выявляют у пациентов до 30 лет. Болезнь обычно характеризуется потерей массы тела, высоким уровнем сахара в крови, появлением ацетона в моче. Первый тип диабета лечится только при помощи инъекций инсулина.

Диабет 2 типа (когда инсулин вырабатывается, но его количества недостаточно или он не воспринимается организмом), чаще поражает людей старше 40 лет, ведущих малоподвижный образ жизни и имеющих лишний вес. При этом сахарный диабет 2 типа составляет 90% всех случаев заболевания. Коварство этого недуга в том, что многие пациенты о нем не подозревают.

Чем опасен и как появляется сахарный диабет

Не выявленный и не контролируемый диабет может привести к таким осложнениям, как гипертония, инфаркт, инсульт, почечная недостаточность, ухудшение или даже потеря зрения, проблемы с нижними конечностями (слабость, онемение и боли в ногах, возникновение язв, в тяжелых случаях – ампутация).

Точные причины возникновения диабета 2 типа до сих пор не установлены. Но основными факторами риска считаются генетическая предрасположенность, зрелый возраст и лишние килограммы. 

Также развитие болезни провоцируют частые вирусные инфекции, хронические стрессы.

Какие симптомы должны насторожить?

эндокринолог Вадим Бурчак

эндокринолог Вадим Бурчак

На начальных стадиях сахарный диабет 2 типа часто проявляется слабо выраженными симптомами. Это может быть сухость во рту, повышенная жажда, учащенное мочеиспускание, беспричинный набор или снижение веса, нарушение аппетита (постоянный голод или, наоборот, отсутствие желания поесть), плохое заживление ранок на коже. Диабетиков также часто беспокоит ухудшение остроты зрения, снижение потенции, раздражительность, хроническая усталость и слабость.

Поскольку вышеописанные проявления человек может списывать на стресс, переутомление и другие причины, для раннего выявления сахарного диабета необходимо ежегодно сдавать кровь на сахар даже без жалоб на самочувствие. Особенно это важно делать людям, по нескольким критериям входящим в группу риска.

Какое лечится сахарный диабет

 Диагностика сахарного диабета обычно не представляет сложности. Достаточно измерить уровень глюкозы в крови, в сомнительных случаях это делается несколько раз. Иногда врач может назначить дополнительные анализы.

Лечение диабета 2 типа основано на трех основных принципах: прием назначенных эндокринологом медикаментов, строгое соблюдение диеты и физические нагрузки. Если пациент игнорирует хотя бы одну из трех составляющих, терапия вряд ли будет эффективной.  

Профилактика и диета при сахарном диабете

Сбалансированная диета диабетика должна включать в себя продукты из цельного зерна, овощные супы, овощи, несладкие фрукты и ягоды, кисломолочную продукцию с низким содержанием жира, нежирное мясо и рыбу. 

Запрещены конфеты, кондитерские изделия, сдоба, острые и жареные блюда, копчености, алкоголь, виноград, бананы, изюм, сладкие напитки.

В идеале есть часто (5-6 раз в сутки), но небольшими порциями: 

  • до обеда – разрешенные углеводы (макароны из твердых сортов пшеницы, отрубной хлеб, крупы (кроме риса), фрукты, йогурт, творог); 
  • после обеда – белки и клетчатка (мясо птицы, рыба, овощные гарниры). 

В целом рекомендации по питанию для больных диабетом 2 типа пациенту должен дать его лечащий врач.

Что касается физической нагрузки, то даже если вы никогда не занимались спортом, начните с ежедневной зарядки, больше гуляйте и ходите пешком.

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Кадченко Ірина Вікторівна
Ирина Кадченко ПРОФИЛЬ

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