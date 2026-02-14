Ключевые моменты:

14 февраля 2026 года Melovin объявил о разрыве отношений с женихом Петром Злотей.

Певец подтвердил это коротким постом в соцсетях.

Причины разрыва Melovin и бывший партнер не комментируют.

Помолвка певца в ноябре 2025 года вызывала слухи о постановочности и пиар-эффекте.

Melovin – финалист национального отбора «Евровидение» 2017 года, в 2021 сделал каминг-аут.

«Мы расстались»

«Мы расстались», – написал певец на своих страницах в соцсетях. Это короткое сообщение Melovin проиллюстрировал снимком руки с кольцом.

Причины разрыва он уточнять не стал, его бывший избранник тоже хранит молчание.

Напомним, в ноябре прошлого года Melovin объявил о помолвке с парамедиком ВСУ Петром Злотей и опубликовал романтические фото, где влюбленные позировали на Майдане Независимости в Киеве.

Стоит отметить, что эта история любви с самого начала сопровождалась скандалами и подозрениями в инсценировке.

Любовь или пиар? Что говорят блогеры и инсайдеры

Несмотря на громкую помолвку на Майдане в ноябре 2025 года, многие представители шоу-бизнеса открыто называли этот союз фейковым.

Так, блогер и критик Ваня Рассел еще на этапе предложения указывал на «постановочность» кадров. По его мнению, профессиональные фото и выбор локации были частью продуманной пиар-стратегии для рекламы книги артиста и продажи билетов на сольный концерт.

А ведущий Денис Жупник зявлял, что в закулисье помолвку считают «хайпом». По его информации, у певца якобы есть другой любимый человек, а публичный роман с военным служил лишь «прикрытием».

Скепсиса добавлял и тот факт, что всего за две недели до объявления о помолвке сам Melovin в интервью утверждал, что его сердце свободно.

Кто такой Melovin

Melovin (настоящее имя – Константин Бочаров) родился в Одессе в 1997 году. В 2017 году стал финалистом национального отбора песенного конкурса «Евровидение».

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на «Евровидении» в португальском Лиссабоне, заняв 17-е место.

Летом 2021 года Melovin сделал каминг-аут, заявив о своей бисексуальности. В октябре 2024 года признался, что в течение двух лет находился в отношениях с мужчиной. Позже он рассказал, что расстался с партнером, узнав о его измене.

23 ноября 2025 года Melovin сообщил, что ему сделал предложение украинский боевой медик Петр Злотя. О том, когда будет свадьба, певец не сообщал.

Петр Злотя – открытый ЛГБТ-военнослужащий. В феврале 2024 года он заявил, что его избил инструктор, который вернулся из плена.