Ключевые моменты:
- 14 февраля 2026 года Melovin объявил о разрыве отношений с женихом Петром Злотей.
- Певец подтвердил это коротким постом в соцсетях.
- Причины разрыва Melovin и бывший партнер не комментируют.
- Помолвка певца в ноябре 2025 года вызывала слухи о постановочности и пиар-эффекте.
- Melovin – финалист национального отбора «Евровидение» 2017 года, в 2021 сделал каминг-аут.
«Мы расстались»
«Мы расстались», – написал певец на своих страницах в соцсетях. Это короткое сообщение Melovin проиллюстрировал снимком руки с кольцом.
Причины разрыва он уточнять не стал, его бывший избранник тоже хранит молчание.
Напомним, в ноябре прошлого года Melovin объявил о помолвке с парамедиком ВСУ Петром Злотей и опубликовал романтические фото, где влюбленные позировали на Майдане Независимости в Киеве.
Стоит отметить, что эта история любви с самого начала сопровождалась скандалами и подозрениями в инсценировке.
Любовь или пиар? Что говорят блогеры и инсайдеры
Несмотря на громкую помолвку на Майдане в ноябре 2025 года, многие представители шоу-бизнеса открыто называли этот союз фейковым.
Так, блогер и критик Ваня Рассел еще на этапе предложения указывал на «постановочность» кадров. По его мнению, профессиональные фото и выбор локации были частью продуманной пиар-стратегии для рекламы книги артиста и продажи билетов на сольный концерт.
А ведущий Денис Жупник зявлял, что в закулисье помолвку считают «хайпом». По его информации, у певца якобы есть другой любимый человек, а публичный роман с военным служил лишь «прикрытием».
Скепсиса добавлял и тот факт, что всего за две недели до объявления о помолвке сам Melovin в интервью утверждал, что его сердце свободно.
Кто такой Melovin
Melovin (настоящее имя – Константин Бочаров) родился в Одессе в 1997 году. В 2017 году стал финалистом национального отбора песенного конкурса «Евровидение».
В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на «Евровидении» в португальском Лиссабоне, заняв 17-е место.
Летом 2021 года Melovin сделал каминг-аут, заявив о своей бисексуальности. В октябре 2024 года признался, что в течение двух лет находился в отношениях с мужчиной. Позже он рассказал, что расстался с партнером, узнав о его измене.
23 ноября 2025 года Melovin сообщил, что ему сделал предложение украинский боевой медик Петр Злотя. О том, когда будет свадьба, певец не сообщал.
Петр Злотя – открытый ЛГБТ-военнослужащий. В феврале 2024 года он заявил, что его избил инструктор, который вернулся из плена.