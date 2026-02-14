Ключевые моменты:

14 февраля болгарская громада юга Одесской области отмечает праздник Трифона Заризана — начало нового виноградарского сезона

В селе Железнодорожное ежегодно выбирают «Царя» — лучшего винодела, который возглавляет обряд

Роль Трифона более десяти лет исполняет знаток традиций Сергей Драганюк

В селе создан этнографический музей «Бащина къща», сохраняющий наследие болгарских переселенцев

Редакция «Одесской жизни» не впервые исследует традиции болгарской громады Придунавья. Прошлым летом журналисты издания посетили село Железнодорожное Болградского района, где своими глазами увидели подготовку к празднованию Трифона Заризана и пообщались с носителями традиции.

Мы поговорили с организаторами праздника, представителями местного Дома культуры и основателем этнографического музея. Все обряды и исторические факты являются подлинными и подтверждаются жителями громад Бессарабии и церковными источниками о святом мученике Трифоне.

Праздник Трифона Заризана является частью нематериального культурного наследия болгарских переселенцев, основавших колонии в Бессарабии в XVIII–XIX веках. Именно здесь традиция не только сохранилась, но и приобрела современное звучание как туристический и культурный магнит региона.

Праздник, когда лучший винодел становится Царем

Трифон Заризан — это древний болгарский праздник виноградарей и садоводов, который отмечают 14 февраля, знаменуя начало нового сезона. В этот день в балканских странах — Болгарии, Сербии, Северной Македонии, а также на юге Одесской области впервые символически обрезают виноградные лозы.

И, конечно же, потомки болгарских колонистов, проживающие в селах юга Одесской области, выбирают «Царя».

Главный обряд — символическая обрезка лозы, которую освящают, поливая вином.

Должность «Царя» ежегодно обычно переходит — им становится самый уважаемый в селе виноградарь и винодел. Именно его голову украшают венком из лозы.

После обряда в поле он приглашает всех участников праздника в гости. Прямо во дворе накрываются столы, и хозяин угощает односельчан лучшими образцами вина и блюдами.

Не актер, а живая традиция

А вот в селе Железнодорожное Болградского района есть почти профессиональный Трифон Заризан: уже десять лет подряд его роль исполняет знаток истории и обрядов Сергей Драганюк.

Мы познакомились с ним прошлым летом, когда рассказывали читателям «Одесской жизни» о том, как в Болградском районе развивают местный туризм, используя как магнит национальные праздники.

Тогда мы посетили село Железнодорожное, которое, можно сказать, стало резиденцией Трифона Заризана. Каждый год сюда приезжают туристы, чтобы увидеть уникальный праздник и принять в нем участие.

— Я очень горжусь, что исполняю роль Трифона Заризана, — говорил нам Сергей Драганюк. — У меня есть национальный костюм и к нему сумка. 14 февраля, когда мужчины собираются на обрезку винограда, женщины обязательно кладут в сумки свежеиспеченный хлеб, вино и провожают в поле, но только до конца села — за село им идти нельзя.

Сергей знает все тонкости национальных обрядов. Туристам настолько интересно, что они буквально засыпают его вопросами.

— В нашего Трифона все просто влюбляются! — смеется директор Железнодорожного Дома культуры Галина Бирюкова. — Сергей веселый, коммуникабельный, прекрасно знает историю, традиции, обряды, национальную кухню.

Из сараев и чердаков — в музей

С помощью односельчан Сергей Драганюк создал в Железнодорожном уникальный этнографический музей «Бащина къща» (отчий дом).

— Я всегда сохранял все, что могло иметь историческую ценность или напоминало о жизни наших предков, — рассказал господин Сергей. — Мне было обидно, когда люди хотели выбросить такие ценные предметы как мусор, не осознавая их значения. Я начал собирать старинные вещи. Что-то приносили люди, а некоторые экспонаты я находил сам, посещая дома односельчан — меня пускали в сараи, кладовые, на чердаки. Со временем у меня собралось большое количество экспонатов. Сначала мы сделали экспозицию в сельской школе, но вскоре места стало мало — решили создать музей в Доме культуры.

Сергей с удовольствием провел для нас экскурсию. Каждый экспонат его словами рассказывал свою историю.

Особая гордость руководителя музея — ткацкий станок, которому более двухсот лет. Несмотря на возраст, он до сих пор работает: Сергей лично продемонстрировал, как прабабушки ткали ковры, шерстяные пояса и другое.

— Наш музей принимал туристов не только из Украины, но и из-за рубежа, — рассказал Сергей.

А самое большое удовольствие он испытывает, когда в музей прибегают дети. Играя, рассматривая и держа в руках старинные вещи, они задают много вопросов. Сергей радуется — именно так новое поколение узнает о жизни своих предков.

Осенью прошлого года Сергей и его единомышленники обновили и расширили этнографический музей.

Кто снял с вождя костюм и вручил ножницы?

Кроме настоящего Трифона, в селе можно увидеть необычное явление — превращение памятника «вождю пролетариата» в скульптуру, отражающую собирательный образ болгарских переселенцев, основавших колонии в Бессарабии в XVIII–XIX веках.

Решение о таком необычном преобразовании в процессе декоммунизации было принято на общем собрании жителей села Железнодорожное десять лет назад.

Мастер — мужчина из соседнего села — «снял» со скульптуры костюм и «надел» традиционную одежду болгарских колонистов. «Обул» ее в традиционные постолы и обмотки, а рядом поставил корзину с виноградом. В руках бывшего «вождя» — ножницы для обрезки винограда и виноградная лоза. Мастер также добавил густые усы — и вот перед нами то ли болгарский колонист, то ли сам святой Трифон Заризан, пришедший из глубины веков.

Как Трифон стал аграрным супергероем

Известно, что святой мученик Трифон родился в одной из областей Малой Азии — Фригии. Он обладал даром изгонять бесов и исцелять различные болезни.

Когда на престол вступил император Деций (249–251), жестокий гонитель христиан, было донесено, что Трифон проповедует веру во Христа и многих приводит к Крещению. Трифон был схвачен, подвергнут жестоким пыткам и в 250 году в городе Никея приговорен к казни.

Название «Заризан» связано с легендами. По одной версии, Трифон, обрезая виноград, стал насмехаться над Богородицей, которая шла в церковь. Наказание было мгновенным — он сам порезал себе нос. По другой версии — это произошло потому, что в тот день Трифон был навеселе.

Святого мученика Трифона считают покровителем виноделия, защитником от вредителей, насекомых и мышей, к нему обращаются с молитвами о хорошем урожае. То есть для земледельцев святой Трифон, если говорить современным языком, — аграрный супергерой.

Народные приметы

Если 14 февраля на небе появится много звезд, зима еще будет долгой, а весна — поздней.

На Трифона заговаривают от мышей, чтобы они не портили скирды с хлебом.

