Ключевые моменты:

Сезон заготовки камыша фактически сорван: лимиты не утверждены до окончания работ 28 февраля.

Вылов дунайской сельди под угрозой: рыбаки не могут выйти на воду из-за бюрократических задержек.

Почти 400 рабочих мест, бюджетные поступления и экспорт продукции — в зоне риска.

Проблемы с лимитами в Вилково: сезон камыша сорван полностью

Сезон заготовки камыша начинается зимой и длится до 28 февраля. Однако в этом году предприниматели не смогли скосить ни одного гектара. Лимиты на выкашивание так и не были утверждены, пишет «Південь сьогодні».

Работы ведутся на территории Дунайского биосферного заповедника, поэтому требуют отдельного согласования. По словам директора заповедника Александра Волошкевича, министерство постоянно запрашивает дополнительные данные и корректировки. Каждый новый запрос — это потерянное время.

Даже если бы лимит согласовали сейчас, предпринимателям дополнительно понадобилось бы разрешение областной военной администрации. Фактически сезон 2026 года уже завершён, не начавшись.

Вылов дунайской сельди под угрозой: рыбаки ждут разрешений

Не лучше ситуация и с рыбаками. Лоты на вылов рыбы были разыграны ещё в декабре, а в январе рыбаки получили разрешения от Госрыбагентства. Однако окончательное согласование лимитов от Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины до сих пор отсутствует.

26 февраля начальник Измаильской районной военной администрации Родион Абашев провёл совещание с представителями отрасли. Главная тема — критическая задержка утверждения лимитов на вылов дунайской сельди в пределах заповедной территории.

По словам главы Дунайской рыболовной ассоциации Ларисы Щелоковой, даже в лучшем случае рыбаки смогут выйти на воду лишь в конце марта. К этому времени половина сезона уже пройдёт.

Министерство требует предоставить статистику вылова за последние десять лет или пересчитать лимиты по прошлогодним показателям. Очередное письмо с пояснениями директор заповедника направил 25 февраля заместителю министра Александру Краснолуцкому.

Чем грозит затягивание согласований

По данным районной администрации, задержка лимитов может привести к потере почти 400 рабочих мест. Под угрозой — поступления в бюджет и экспорт продукции.

Кроме экономических последствий, есть и экологические риски. Из-за низкого уровня воды в Дунае и сухости плавней повышается вероятность пожаров. Контроль за состоянием экосистемы без официально разрешённой хозяйственной деятельности усложняется.

По итогам совещания чиновники подчеркнули необходимость срочного рассмотрения и согласования лимитов центральными органами власти. Однако времени у Вилково практически не осталось.