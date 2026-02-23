Ключевые моменты:

Фоторепортаж подготовлен непосредственно с места события корреспонденткой «Одесской жизни» Марией Котовой. Автор лично посетила все локации, где установлены артобъекты, и побывала на презентации проекта.

Художественная акция имеет международный контекст и благотворительную составляющую — она направлена на поддержку Украины и сбор средств для реабилитации раненых бойцов. В создании одесской части проекта приняли участие местные художники и военнослужащие.

«Дотик неба»: птицы Гидо Хайсига прилетели в Одессу

В феврале 2026 года Одесса вновь стала местом, где искусство, боль и надежда слились в одно дыхание. Немецкий художник, пилот и волонтер Гидо Хайсиг привез сюда свой проект «Дотик неба» — три металлические птицы, которые опустились на старые одесские кованые решетки.

Они не просто украшение. Они — символы. Символы душ, которые касаются неба. Символы свободы, которая не гибнет даже под обстрелами. Символы памяти, которая ржавеет, но не исчезает.

Гидо Хайсиг уверен:

— Птица — это душа, умеющая касаться неба. Души людей встречаются, как ветры в небесах, и каждая встреча оставляет свет внутри. Прошлое и будущее переплетаются в полете, и подлинная мудрость — чувствовать это мгновение.

Именно этот свет он и принес в Одессу. Металлические птицы сделаны из металла, который со временем покрывается ржавчиной. Гидо намеренно не защищает их от дождя и ветра. Он сравнивает это с тем, как растворяется душа в памяти: сначала яркая, затем тихая, но всегда присутствующая.

В проекте принял участие известный одесский скульптор

Проект стал возможен благодаря одесской команде — фотографу Александру Якимчуку и бойцу ВСУ, художнику Кириллу Максименко. Они вместе искали металл: старые кованые решетки передали жители одного из домов города после реконструкции двора. Другие детали нашли на городском свалке — выброшенные металлические стойки с витыми художественными элементами. Из них и родились птицы.

Где в Одессе установлены металлические птицы

Три локации приняли «Дотик неба»:

Музей западного и восточного искусства

Национальная научная библиотека

Галерея «Artodesa» в Летнем театре Городского сада

Все эти места сразу откликнулись на инициативу — потому что в Одессе всегда находят отклик искренность и стремление к свободе творчества. Проект стал частью международной культурологической инициативы «Дотик неба», направленной на поддержку Украины и сбор средств для реабилитации раненых бойцов.

Каждая птичка — это еще одно прикосновение к небу, еще одно доказательство того, что даже в самые темные времена можно создавать свет.

Это не просто артобъекты. Это разговор. О дружбе между народами, которые не сдаются. О памяти, которая ржавеет, но не ломается. О надежде, которая прилетает даже в самый темный час.

Глубинный смысл проекта

«Дотик неба» — это о том, что в Одессе всегда есть место для света. Даже когда небо серое, а земля содрогается от взрывов. Даже когда зима кажется бесконечной.

Три птицы Гидо Хайсига опустились на старые решетки. И теперь они смотрят на нас. И мы — на них. И в этом взгляде — вся правда о том, почему мы до сих пор стоим. И почему мы еще взлетим.

Весна уже близко. И птицы чувствуют ее первыми. Они сидят на решетках, ржавеют под дождем, но не падают. Как и мы. Как и Одесса. Как и Украина. Они — наши. И они летят.

Фото автора