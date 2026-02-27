Ключевые моменты:

Угроза подтопления в Одесской области: из-за таяния льда и подъема уровня воды в реке Тилигул.

Под угрозой несколько населённых пунктов Березовского района.

Паводки ожидаются в конце марта в центральных регионах Украины, хуже всего ситуация — в Карпатах и ​​Одесской области.

Вода наступает: в Одесской области подтопило въезд в село

Из-за резкого повышения уровня воды в реке Тилигул в Березовском районе Одесской области оказались под угрозой затопления несколько населенных пунктов.

В ДСНС отмечают, что в селе Чижово затоплен единый въезд в населенный пункт. Спасатели вместе с местной пожарной командой обустроили переправу для жителей с помощью специальной техники. Кроме того, на мосту водолазы и спасатели разбили лед, чтобы ускорить отток воды.

Также в городе Березовка построен защитный песчаный вал для сдерживания потока воды. А в селе Викторовка вода уже приблизилась к приусадебным участкам. В настоящее время спасатели ДСНС ведут круглосуточный мониторинг.

А еще в прудах сел Яснополь, Михайловка и Новогригоровка прочистили водосбросы, чтобы ускорить спуск воды.

Следует отметить, что правительство провело совещание по подготовке к весенним паводкам, которые ожидаются в конце марта в центральных регионах. К слову, самая сложная ситуация прогнозируется в Карпатах и ​​Одесской области.

Напомним, мы уже писали, что уровень в бассейнах Южного Буга и Днепра рос на 2-3,5 метра. Наибольшие риски для низин Дуная и Днестра, портовой и транспортной инфраструктуры. Экологи призывают к стратегической адаптации, а не только к аварийным мерам.