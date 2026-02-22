Ключевые моменты:

Строительство обычной подстанции стоит около 10 млн евро, подземной — ещё дороже

Возведение объекта «с нуля» занимает 2–3 года, подземного — ещё дольше

Стоимость таких проектов повлияет на тариф для потребителей

Почему подземные подстанции не стали решением для Одессы

После массированных атак на энергетическую инфраструктуру в Одесской области вновь активизировалась дискуссия о строительстве подземных подстанций как способе защиты сетей.

В интервью «Укринформу» генеральный директор ДТЭК «Одесские электросети» Дмитрий Григорьев пояснил, что такой вариант технически возможен, но сложен и дорог в реализации.

— Самая надёжная защита для энергетики — строительство подземных подстанций. Но «зарыть» нужно много, а это долго и дорого, — отметил он.

По словам руководителя компании, даже обычная подстанция строится с нуля в течение 2–3 лет. Подземный объект требует ещё больше времени из-за сложных инженерных решений и дополнительных требований безопасности.

— Если обычная подстанция строится с нуля за 2–3 года, то подземная — ещё дольше и сложнее, — подчеркнул Григорьев.

Отдельной проблемой является плотная городская застройка. В пределах Одессы сложно найти участки, которые соответствовали бы техническим параметрам для реализации такого масштабного проекта.

Не менее важен финансовый аспект. По словам гендиректора, стоимость строительства стандартной подстанции составляет около 10 млн евро, а подземная обойдётся ещё дороже.

— Строительство обычной подстанции стоит около 10 млн евро, подземной — ещё больше. Соответственно, вырастет и стоимость электроэнергии для потребителей. Клиенты на такое не согласятся, — подчеркнул энергетик.

В то же время Григорьев отметил, что сейчас наиболее эффективным способом защиты энергетических объектов остаётся усиление противовоздушной обороны, тогда как строительство подземных подстанций является долгосрочной стратегической перспективой.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о пунктах несокрушимости в палатках, появившихся в Одессе: они удивляют комфортом (фоторепортаж).

Также мы сообщали, что в Одесской области отключили почти 100 тысяч абонентов от «критических» линий: почему это сделали.