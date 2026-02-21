Ключевые моменты:

В Приморском районе разрушено здание Одесского юридического лицея — памятника архитектуры.

В Хаджибейском районе уничтожены два частных дома, еще 12 повреждены, есть пострадавший.

Поврежден объект компании ДТЭК «Одесские электросети», на восстановление потребуется время.

Атака на Одессу 21 февраля: под ударом школа, дома, энергетика

В результате атаки в ночь на 21 февраля в Одессе серьезно пострадал лицей, повреждены частные и многоквартирные дома в двух районах города.

В Приморском районе Одессы серьезно пострадало историческое здание Юридического лицея. Основной удар пришелся на второй этаж, где частично обрушился фасад. Это учебное заведение было вторым домом для 199 учеников — здесь они мечтали, готовились к урокам, олимпиадам и просто жили.

Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв среди персонала — охранник вовремя спустился в укрытие. Тем не менее, планы на очное обучение с 23 февраля сорваны: теперь дети будут учиться только онлайн.

Не менее тяжелая ситуация в Хаджибейском районе Одессы. Здесь вражеская атака фактически стерла с лица земли два частных дома, а еще 12 остались без окон и крыш. Один мужчина получил серьезные ожоги и был госпитализирован.

Сейчас коммунальщики работают в авральном режиме, закрывая выбитые окна пленкой и помогая жителям спасти уцелевшее имущество.

Энергетическая система региона снова под прицелом. В результате атаки поврежден важный объект «ДТЭК Одесские электросети». Разрушения настолько масштабны, что энергетикам потребуется немало времени для восстановления оборудования.

Напомним, после дроновой атаки в ночь на 9 февраля была фактически разрушена подстанция «Чумка».

