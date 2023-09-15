Что ждет русский язык в украинских школах?

В украинских школах некоторые учителя до сих пор позволяют себе преподавать на русском языке и считают это нормой. Но какие последствия может за собой понести такая халатность и нарушение языкового закона? На эту тему рассуждал накануне в телеэфире министр образования и науки Оксен Лисовой.

Преподавание на русском в Украине — нарушение закона

По мнению Лисового, такое поведение учителей противоречит законодательству. Он также порекомендовал родителям школьников не быть лояльными и обращаться в городское или сразу в областное управление образования, а также в министерство образования и к языковому омбудсмену.

Министр отмечает, что такие ситуации нельзя оставлять без внимания, ведь сейчас школа готовит детей к успешному европейскому будущему. По его мнению, преподавание на русском языке в школах в нынешнее время – это не про интересы государства и противоречит интересам сознательных граждан и тех, кто эти интересы защищает.

«На уровне государства успех Украины должен стать европейским. Именно поэтому мы не должны идти путем постсоветских стандартов, где властвует русский язык. Украинская система ценностей очень отличается от системы ценностей россии, поэтому такие случаи в учебных заведениях должны быть искоренены с самого начала, ведь без реагирования министерства образования, ситуация может масштабироваться и ее последствия непредсказуемы»,

– полагает министр.

Где еще в Украине отказываются от русского язака

За последние полтора года языковой вопрос стал очень острой темой для граждан Украины. Кто-то считает, что все граждане нашей страны должны говорить исключительно на украинском, кто-то не обращает внимания на то, как общаются другие, но активно искореняет из себя все русское, в том числе и язык. Но есть и те, кто, будучи гражданами Украины, считает русский язык своим родным, а не «вражеским». При этом эти люди (как правило, это жители южных и восточных регионов нашей страны) отнюдь не являются пособниками врага или потенциальными коллаборантами, в чем их пытаются обвинять их языковые оппоненты.

Напомним, согласно Закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», работники всех госучреждений обязаны общаться исключительно на украинском, а также вести на государственном языке документооборот и проводить рабочие совещания. Услуги на государственном языке должны предоставляться и в магазинах и заведениях сферы обслуживания.

В то же время языковой закон часто нарушается, в частности, в Одесской области, и количество жалоб языковому омбудсмену только растет.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одесской области начали флешмоб в поддержку украинского языка.

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Источник и фото: РБК-Украина, на фото Оксен Лисовой