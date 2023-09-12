Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области стартовал интересный флешмоб: подробности

В Одесской области стартовал интересный флешмоб: подробности

В поддержку украинского языка в Одесской области начали флешмоб в рамках Недели гражданского общества. Жителей Одесской области просят приобщаться к культурному действу на своих страницах в социальных сетях.

Об этом сообщили в Одесской областной госадминистрации.

Одесская область имеет богатое культурное наследие, охватывающее и лингвистическую специфику. Флешмоб направлен на сохранение и популяризацию этого уникального культурного наследия, говорится в сообщении.

Суть флешмоба состоит в том, чтобы жители Одесщины публиковали на своих страницах в социальных сетях уникальные украинские слова, выражения, которые встречаются в их населенном пункте с хештегами #РізнобарвнаОдещина #ТижденьГромадянськогоСуспільства #МовнаРізноманітність

флешмоб

Пример: В украинском языке уникальное атмосферное явление зовут веселкой или радугой. В некоторых населенных пунктах Одесской области радугу называют цмок. Цмок (Смог, Смок) – бог домашнего благополучия, семейного очага. Украинцы назвали цмоком радугу, потому что она словно пьет (сосет) воду из потоков и передает ее облакам, —

привели пример уникальных слов в Одесской ОГА.

Цель данного флешмоба — стимулировать интерес к украинскому языку среди общественности и помогать ему развиваться.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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