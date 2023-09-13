Как будут кормить одесских школьников: завтрак, обед или булочка из буфета

Новый учебный год большинство одесских школьников начали за партами в классах. Важным вопросом, требующим оптимального решения, стало школьное питание. Как будут в школах кормить наших детей, рассказывает директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Очное обучение в этом году выбрали для своих детей 60% родителей. Вот только подготовить убежища во всех школах пока что не удалось. Хотя обустройство их продолжается.

Чтобы во время войны это стало возможным, городу и департаменту образования пришлось решить множество проблем – от обустройства укрытий до закупки генераторов. Пришлось решать и вопрос с питанием школьников.

И, чтобы дать возможность всем желающим детям посещать школы, в учебных заведениях вынуждены преподавать очно только основные предметы: математику, физику, химию, украинский и иностранный языки, историю Украины. К тому же — и время уроков сократить.

— Дети начальной школы, которые раньше получали питание за счет города, в школе находятся, в среднем, три часа. За это время не каждый ребенок проголодается. Поэтому в мае мы постарались привлечь всех родителей к опросу по поводу необходимости школьного питания, — рассказывает Елена Буйневич. – И я хочу сказать, что Одесса, в хорошем смысле, — меркантильный город, который умеет считать деньги. Ведь на школьное питание расходуются средства городской громады, каждого жителя, платящего налоги. Мы ориентировались на большинство — а большинство решило: давайте кормить тех, кому это нужно.

В результате — бесплатное питание в школах оставили только для льготных категорий учеников: малообеспеченных, с инвалидностью, находящихся в сложных жизненных ситуациях, детей внутренне перемещенных лиц. К тому же, в Одессе этот перечень расширили, включив туда учеников, чьи родители являются участниками боевых действий.

Для того чтобы такие дети получали бесплатное питание, надо представить удостоверение участника боевых действий, либо справку от командира воинской части, где отец либо мать ребенка проходят воинскую службу.

Город оплачивает питание всем школьникам льготных категорий: от первых – до одиннадцатых классов. Если дети учатся в первую смену — они получают завтрак. Если во вторую – горячий обед.

Для остальных младшеклассников питание будет платным: завтрак обойдется в 55 гривен, обед — в 80 гривен.

— Одним из условий нашей тендерной закупки является то, что родители могут покупать для своего ребенка либо полный завтрак, либо его часть, либо выпечку в виде буфетной продукции, — отметила Елена Буйневич. — К тому же, в Приморском районе предложен интересный эксперимент: чат-бот с родителями, где они могут накануне заказать ребенку из заявленного списка определенное блюдо.

Возможным такой выбор стал, благодаря тому, что операторы школьного питания сейчас переключаются на новую модель. Все меньше становится школ, где завтраки и обеды готовят в школьных столовых. Во многие учебные заведения блюда привозят уже готовыми в одноразовых упаковках. Поэтому эксперимент может быть интересным и удобным для родителей. Правда, многие из них, отмечает Елена Валерьевна, вообще от школьного питания отказываются – отправляя детей в школу, дают им ланч боксы с перекусами.

Пока что, по словам Елены Буйневич, питание в школах организовано только для детей льготных категорий. Остальные младшеклассники смогут получать завтраки либо обеды с 18 сентября. Рацион у школьников разных категорий отличаться не будет, заверяет директор департамента.

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