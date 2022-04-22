Русский язык в Украине: стоит ли от него отказываться?

Тема языка для Украины непростая: из-за войны с российскими агрессорами я стала свидетелем того, как из уважения к нашему государству русскоязычные люди постепенно переходят в повседневной жизни на украинский язык. Некоторые делают это уверенно, а некоторые стесняются, что недостаточно совершенно владеют языком. Но есть и другая категория: это те, кто во всем поддерживают наше государство, но говорят на русском языке, потому что воспринимают его также частью нашей культуры. И русскоязычные украинцы опасаются в будущем «буллинга», потому что якобы говорят на языке врага.

В этой связи возникает ряд вопросов: виноват ли язык в этой войне? Нужно ли считать русский язык вражеским? Нормально ли это – владение сразу двумя языками в одном государстве? Влияет ли язык на человеческие качества и патриотизм?

Ответы на эти вопросы дает доцент кафедры культурологии и философии культуры Национального университета «Одесская политехника» Анна Мисюн.

Язык как признак «неонацизма»

Есть темы, которые, несмотря на все попытки нас утешить, больно бьют по нашему единству. Особенно теперь, когда бездушный варвар убивает наших людей и обосновывает свою бесчеловечную жестокость именно этими мотивами. Прежде всего речь идет о языке, который для «орков» из РФ выступает в качестве главного формального признака неонацизма. «Нациками», «бандеровцами» называют тех, кто «свідомий». Так называют украинцев, которые знают и ценят свой язык, культуру, историю. Неудивительно, что одними из первых «акций» на оккупированных территориях становятся обыски в домах, библиотеках, школах Сумской, Херсонской, Донецкой и других временно занятых россиянами областей с целью изъятия книг по истории и литературе, государственной символики, милых и любимых многими футболок или наклеек с приколами на патриотическую тематику.

Проблема языка как причина этой войны

В моих традиционно русскоязычных студенческих группах массово переходят на украинский язык не только в учебном процессе – это уже давно установил закон – но и в повседневном общении. В русскоязычной Одессе. Не стесняются определенной начальной неловкости, расширяют лексикон. И любопытное наблюдение: особенно последовательны студенты, которые стали временными переселенцами в страны Европы – Германию, Нидерланды, Францию. На днях на семинаре «Теории и практики СМИ» студенты подняли проблему языка как причины этой войны. Высказывалось мнение о том, что если бы вся Украина вовремя перешла на украинский язык, не было бы повода для нападения. С другой стороны, само признание русского языка вторым государственным представляется как одно из переговорных требований.

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Война из-за языка – это война за независимость

Не надо, как сказал бы логик, производить замену тезиса и умножать сущности! В любом случае эта война произошла бы при сохранении нашей суверенности и субъектности. Само существование Украины отдельно от Российской империи, ее развитие, наша идентичность и есть причина этой войны. А поводы могут быть какими угодно! Вспомнить нам Мазепу, Петлюру или Бандеру – назвать нацистами сознательного националиста, каковыми являются большинство наших граждан, как это показал ход враждебной операции. Русскоязычные херсонцы, каховцы, жители Бердянска, Энергодара и других городов героически выходят на акции протеста, против танков и вооруженных оккупантов не с меньшим национальным сознанием и украинским самотождеством так же, как и украиноязычные сумчане, черниговцы или конотопцы! В рядах ВСУ и ТРО одинаково умело бьют врага и записывают жизнеутверждающие видео для нас русским, галицким говором или родным южным суржиком!

Язык в арсенале российской агрессии

Языковая проблема раздувалась и искусственно поддерживалась на протяжении всех 30 лет нашей независимости силами, тем или иным способом получавшими поддержку из имперского центра. Так же пытались трясти и другие постколониальные государства, вставшие на просторах бывшего СССР – Молдовы, стран Балтии. Там, где однозначно и радикально этот вопрос решен, уже давно нет языкового вопроса. Правда, в отличие от балтийских государств, Молдова заплатила за свою настойчивость частью территории – так называемой до сих пор непризнанной ПМР. Беларусь осталась в кругу «русского мира». Чем она является – мы не только видим, но и чувствуем, когда звучит воздушная тревога из-за летящих с ее территорий ракет на наши города. Язык в арсенале российской агрессии, и «тихой», и военной, – это такой же инструмент, как газ для стран Европы.

Каким должен быть государственный язык Украины?

Если просто прийти в себя, к здравому европейскому смыслу, то ответьте на простой вопрос: «Каков должен быть ГОСУДАРСТВЕННЫЙ язык в стране, которая называется Украина, где проживает более 100 этнических групп, а украинцы составляют более 70%?». Государственный язык – язык администрирования, официального делопроизводства, юриспруденции и права и т.д. Это право любого из тех 70 с лишним процентов получить любые услуги различного действия в СВОЕЙ стране на СВОЕМ языке. Это право на государственную поддержку развития украинского культурного продукта в единственном на свете месте, где это естественно и уместно! И конечно, поддерживать развитие культуры и языка меньшинств, действующей составляющей нашей единственной украинской нации.

Разговаривайте и ни в чем себе не отказывайте

Во всем остальном, как говорят у нас в Одессе, ни в чем себе не отказывайте! Общайтесь в быту на том языке, который удобнее и уместнее для всех участников коммуникации, с взаимным уважением к каждому. Это и есть культурная норма нашей территории. У многочисленных исследователей украинской истории и культуры XIV-XVII веков вы найдете свидетельство того, что по крайней мере горожане на украинских исторических землях прошлого обычно свободно владели двумя-тремя языками. Наши славные гетманы (как бы кто к ним ни относился) Богдан Хмельницкий, Петр Дорошенко, Иван Мазепа, Иван Брюховецкий, Иван Скоропадский и другие знали больше пяти языков! Кроме украинского, польского, часто литовского почти вся казацкая старшина владела языком европейского общения – латынью. Среди создателей польской классической поэтической школы и русской литературной традиции возвышаются украинские фигуры Лазаря Барановича или Николая Гоголя, из «Шинели» которого, как известно, выросла вся русская литература (Виссарион Белинский).

Свой язык берегите и другими умейте владеть

Языковая и культурная толерантность украинцев – наша сильная, но и слабая черта. С одной стороны мы способны понять и принять «иного», а с другой – «сдать» свои позиции в кажущихся проявлениях идентичности. Но это не значит, что мы действительно сдаем свое тождество. Об этом свидетельствует сам факт сохранения нами языка, несмотря на запрещающие его законодательные акты в Российской империи. Наши «братья» белорусы почти потеряли свой язык на сегодняшний день, как и ирландцы теперь англоязычны! А мы до сих пор вызываем яростную ярость у русских «орков» из-за того, что и свой язык сохранили, и другими владели и будем владеть!

Фото из открытых источников