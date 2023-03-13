Кассира в одесском магазине оштрафовали за русский язык (видео)

Девушка, работающая кассиром в супермаркете EVA, обслуживала покупателей на русском, а на просьбы делать это на украинском никак не реагировала. Тем самым нарушила закон и была оштрафована на 3400 грн.

Кассира подставили с русским языком?

Сначала девушка пыталась выставить себя незаслуженно пострадавшей — рассказала журналистам о том, что ее попросил перейти на русский пожилой покупатель, у которого были сложности с пониманием украинского языка. А до и после этого она обслуживала посетителей магазина исключительно по закону на государственном языке.

Но “нехорошая” посетительница сняла именно этот момент и пожаловалась в офис языкового омбудсмена. Хотя закона она не нарушала, ведь если покупатель просит пояснить что-то на русском, продавец может свободно это сделать.

Видеозапись языкового конфликта демонстрирует, что покупательница права

Уже после того как версия случившегося, рассказанная кассиром, распространилась в интернете, женщина, написавшая на нее жалобу, предоставила видеозапись того, что произошло на кассе.

На видео нет никакого пожилого мужчины, зато покупательница раз за разом повторяет просьбу обслужить ее по закону на государственном языке. Девушка же никак не реагирует на эти просьбы, делая вид, что не слышит их и продолжает выполнять свои рабочие обязанности использую русский.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как в одесском кафе выставили посетительницу из-за украинского языка.

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