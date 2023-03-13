Новости Одессы и Одесской области

Кассира в одесском магазине оштрафовали за русский язык (видео)

Кассира в одесском магазине оштрафовали за русский язык (видео)

Девушка, работающая кассиром в супермаркете EVA, обслуживала покупателей на русском, а на просьбы делать это на украинском никак не реагировала. Тем самым нарушила закон и была оштрафована на 3400 грн.

Кассира подставили с русским языком?

Сначала девушка пыталась выставить себя незаслуженно пострадавшей — рассказала журналистам о том, что ее попросил перейти на русский пожилой покупатель, у которого были сложности с пониманием украинского языка. А до и после этого она обслуживала посетителей магазина исключительно по закону на государственном языке. 

Но “нехорошая” посетительница сняла именно этот момент и пожаловалась в офис языкового омбудсмена. Хотя закона она не нарушала, ведь если покупатель просит пояснить что-то на русском, продавец может свободно это сделать. 

Пояснения кассира, почкму обслуживала на руссском

По версии девушки она перешла на русский для пожилого покупателя. И ее подставили. Но в последствии видео инцидента ее слова опровергло.

Видеозапись языкового конфликта демонстрирует, что покупательница права

Уже после того как версия случившегося, рассказанная кассиром, распространилась в интернете, женщина, написавшая на нее жалобу, предоставила видеозапись того, что произошло на кассе. 

На видео нет никакого пожилого мужчины, зато покупательница раз за разом повторяет просьбу обслужить ее по закону на государственном языке. Девушка же никак не реагирует на эти просьбы, делая вид, что не слышит их и продолжает выполнять свои рабочие обязанности использую русский.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как в одесском кафе выставили посетительницу из-за украинского языка.

Читайте также:

Коллаж rbc.ua, скриншот пояснения девушки — Українські новини, видео — Думская

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить