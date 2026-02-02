Ключевые моменты:

Перед масштабный энергетическим сбоем в Украине фиксировались проблемы на Молдавской ГРЭС и Дубоссарской ГЭС.

Эксперты допускают, что сбой мог быть связан с процессами в Приднестровье, чьи энергообъекты технически связаны с украинской сетью.

Энергетик Виктор Видзиговский не исключает диверсию, но подчеркивает отсутствие доказательств.

Причины аварии продолжают расследовать.

Странные маневры на ГЭС и ТЭС

По словам энергетика Виктора Видзиговского, накануне коллапса в Украине в ПМР фиксировались подозрительные сбои. Сначала аварийно остановилась Молдавская ГРЭС, а затем «странности» начались на Дубоссарской ГЭС. Поскольку через этот регион проходят ключевые линии электропередач, любые колебания там напрямую бьют по украинским потребителям.

Специалисты предполагают, что местную ТЭС могли намеренно перевести в критический режим работы. Это создало дефицит реактивной мощности, который буквально «положил» часть украинской сети.

Мнение эксперта: диверсию исключать нельзя

Виктор Видзиговский отмечает, что поведение Дубоссарской ГЭС за несколько дней до аварии выглядело, мягко говоря, нетипично – станция внезапно отсоединялась и работала в режиме «энергетического острова».

Он также напомнил, что недавно за средства Евросоюза достроили новую линию электропередач 400 кВ в обход Приднестровья и Молдавской ГРЭС, и именно ее начали испытывать.

«Это не доказательство, но выглядит нетипично. Если сложить все эти факторы вместе – технические, политические и информационные – подозрения возникают. Но они не подкреплены никакими доказательствами», – поясняет эксперт.

На данный момент версия о диверсии остается лишь экспертным предположением. Официальное расследование причин сбоя продолжается.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на 31 января в регионе, как и прогнозировали синоптики, ухудшилась погода – похолодание и снегопад привели к новым отключениям. Утром без света оставались жители Подольского, Березовского, Раздельнянского, Белгород-Днестровского и Одесского районов. В самой Одессе электроснабжение обеспечивали прежде всего объектам критической инфраструктуры.

В тот же день из-за серьезных проблем в энергосистеме на линии 400 кВ Исакча–Вулканешты – МГРЭС упало напряжения, что вызвало аварийное отключение. На украинско-молдавской границе временно прекратился пропуск транспорта и товаров из‑за выхода из строя центральных баз данных молдавской таможни.

В воскресенье, 1 февраля, министр энергетики Денис Шмыгаль заявил о завершении ремонта высоковольтной линии, соединяющей энергосистемы Украины и Молдовы, что позволило оперативно добавить в энергосистему Южного региона около 500 МВт мощности и улучшить стабильность энергоснабжения.

Источник: Texty.org.ua