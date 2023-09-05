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Языковой омбудсмен сообщил об угрозе государственному языку в Одесском регионе

Языковой омбудсмен сообщил об угрозе государственному языку в Одесском регионе

Из-за нарушений закона о государственном языке на мэра и депутата Болградского горсовета составлены протоколы об административном правонарушении.

Об этом сообщает языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Во время пленарного заседания, что состоялось в конце июня, возникла дискуссия, во время которой городской голова Сергей Димитриев перешел на негосударственный язык.  

Депутат переход на русский язык пояснила тем, что ее коллеги не понимают “державну мову”.

«На десятом году войны такие отмазки представителей органов местного самоуправления не выдерживают никакой критики. Кроме того, закон не предусматривает исключений, позволяющих при каких-либо обстоятельствах использовать негосударственного государства во время пленарных заседаний», – подчеркнул омбудсмен.  

Речь идет о нарушении указанными лицами ряда статей Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» при осуществлении своих полномочий во время состоявшейся в конце июня сессии Болградского городского совета, сообщил Тарас Кремень. 

По результатам осуществления мер контроля составлен акт и протоколы об административном правонарушении.

На основании комплексного мониторинга в Болградском районе Тарас Кремень обратился в СНБО и СБУ по поводу угроз государственному языку в Одесском регионе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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