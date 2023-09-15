Война, день 569: ВСУ освободили Андреевку близ Бахмута

Начались пятьсот шестьдесят девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Также, вчера оккупанты атаковали Украину 22 дронами-камикадзе типа «Shahed-136/131», из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения испытали припортовая инфраструктура, частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили населенные пункты Стрелка, Плетеневка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области; Надежда, Новоегоровка Луганской области; Клещиевка, Красногоровка, Водяное, Пречистовка, Новомайорское, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка и Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Бахмутском направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районе Богдановки. В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клищиевки. В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Ласточкиного и Авдеевки Донецкой области. Там, за прошедшие сутки враг предпринял около 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районе Марьинки Донецкой области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

На Шахтерском направлении украинские воины удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, в районе Вербовой Запорожской области наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражен 1 пункт управления, 3 зенитно-ракетных комплекса, 5 артиллерийских средств, 1 состав боеприпасов противника.

Потери врага

За сутки украинские воины ликвидировали 470 российских оккупантов, безвозвратные потери врага в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 271 440 человек.

Также уничтожены десятки единиц техники и вооружения. Подробности в инфографике Генштаба: