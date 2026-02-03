Ключевые моменты:

Очное обучение в школах Одессы возобновляется с 4 февраля 2026 года.

При несоблюдении температурных норм решение о формате занятий принимает руководство учебного заведения.

Приоритет – безопасность и здоровье детей.

Соответствующую информацию опубликовала глава Департамента образования и науки Одесского городского совета Юлия Филлер.

«Постепенно морозы отступают, и вместе с этим оживает привычный ритм школьных утренников, детских голосов и встреч. Сообщаем, что с 4 февраля учебные заведения возобновляют работу в очном формате», – написала в «Фейсбуке» чиновница.

В то же время родителям школьников стоит учитывать, что формат обучения может отличаться в зависимости от ситуации в конкретной школе.

«В случае несоблюдения температурного режима в заведении, классах или укрытиях, решение о дальнейшей форме обучения учащихся принимается исключительно руководителем заведения – чтобы сохранить самое ценное: здоровье и спокойствие наших детей», – добавила Юлия Филлер.

Родителям рекомендуют следить за сообщениями администраций учебных заведений, поскольку в отдельных случаях возможно сохранение дистанционного обучения.

Напомним, из-за резкого похолодания одесские школы перевели на дистанционный формат с 2 февраля.