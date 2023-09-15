Що чекає на російську мову в українських школах?

В українських школах деякі вчителі досі дозволяють собі викладати російською мовою та вважають це нормою. Але які наслідки може за собою зазнати така недбалість та порушення мовного закону? На цю тему розмірковував напередодні телеефіру міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Викладання російською – це порушення закону

На думку Лісового, така поведінка вчителів суперечить законодавству. Він також порекомендував батькам школярів не бути лояльними та звертатися до міського чи одразу до обласного управління освіти, а також до міністерства освіти та до мовному омбудсмену.

Міністр зазначає, що такі ситуації не можна залишати поза увагою, адже зараз школа готує дітей до успішного європейського майбутнього. На його думку, викладання російською мовою в школах нині – це не про інтереси держави та суперечить інтересам свідомих громадян та тих, хто ці інтереси захищає.

«На рівні держави успіх України має стати європейським. Саме тому ми не повинні йти шляхом пострадянських стандартів, де панує російська мова. Українська система цінностей дуже відрізняється від системи цінностей росії, тому такі випадки у навчальних закладах мають бути викорінені від самого початку, адже без реагування міністерства освіти ситуація може масштабуватися і її наслідки непередбачувані»,

– вважає міністр.

Де ще в Україні відмовляються від російської мови

За останні півтора роки мовне питання стало дуже гострою темою для громадян України. Хтось вважає, що всі громадяни нашої країни повинні говорити виключно українською, хтось не звертає уваги на те, як спілкуються інші, але активно викорінює з себе російську, у тому числі й мову. Але є й ті, хто, будучи громадянами України, вважає російську мову своєю рідною, а не «ворожою». При цьому ці люди (як правило, це жителі південних та східних регіонів нашої країни) аж ніяк не є посібниками ворога чи потенційними колаборантами, у яких їх намагаються звинувачувати їхні мовні опоненти.

Нагадаємо, згідно із Законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної», працівники всіх держустанов зобов’язані спілкуватися виключно українською, а також вести державною мовою документообіг та проводити робочі наради. Послуги державною мовою повинні надаватися і в магазинах та закладах сфери обслуговування.

У той же час мовний закон часто порушується, зокрема, на Одещині, і кількість скарг мовному омбудсмену тільки зростає.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що в Одеській області почали флешмоб на підтримку української мови.

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Джерело та фото: РБК-Україна, на фото Оксен Лісовий