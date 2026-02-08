Ключевые моменты:

Одесская область в 2025 году: 117 штрафов за рекламу на русском языке.

Рост нарушений: количество выросло в 1,5 раза.

Общая статистика по Украине.

Самое распространенное нарушение: русский язык в рекламе.

Штрафы за нарушение.

Рекламе только на государственном языке

По данным сервиса «Опендатабот», за 2025 год количество нарушений в сфере рекламы выросло в 1,5 раза. В Одесской области зарегистрировано 117 таких случаев. К слову, это больше, чем в Николаевской (45) и Херсонской (91) областях. Правда, Одесса не попала в лидеры антирейтинга по стране по количеству замечаний.

Что касается статистики по Украине, то в прошлом году выявили 4085 нарушений рекламных правил, а сумма штрафов составила 10,7 млн. грн. Добавим, что на одном носителе могут фиксировать несколько нарушений сразу, поэтому замечаний больше проверенных объектов.

Всего за год проверили 21 938 рекламных конструкций — на 14% больше, чем в 2024-м. Количество проверок растет ежегодно после резкого спада в начале полномасштабной войны, но до сих пор не достигло уровня 2021 года. При этом нарушений выявляют на треть больше, чем до вторжения.

Стоит отметить, что Госпродслужба усилила контроль за интернет-рекламой: в соцсетях и на сайтах провели 2695 проверок.

Чаще нарушение — использование негосударственной речи. Кстати, лидером стала Харьковская область: из 1248 проверенных материалов нашли 1014 нарушений. Это рекорд по стране. А вот на втором месте столица. В Киеве зафиксировали 514 замечаний по 3256 проверкам. На третьем — Черниговская область: 304 нарушений из 2646.

Украинскому бизнесу за 2025 год выписали 4227 штрафов бизнеса, средний размер одного – 2526 грн. 61% штрафов уплатили добровольно (6,7 млн ​​грн), 17% взыскали принудительно. Лишь 3% обжаловали успешно в судах.

