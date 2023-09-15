16 сентября «самая большая одесситка» будет отмечать свой день рождения

Завтра, в субботу, 16 сентября, одесситов приглашают на праздник «День рождения слона» — в зоопарке будут отмечать именины самой известной его жительницы слонихи Венди.

Об этом сообщили на сайте Одесского зоопарка.

Крупнейшая жительница зоопарка слониха Венди будет отмечать свой 44-й день рождения.

В зоопарке уверены, что именинницу знают все одесситы. И она по праву имеет гордое звание «величайшей одесситки».

В сообщении говорится, что на празднике гостей ждет развлекательная программа с аниматорами, викторина и создание праздничной открытки для именинницы.

Начало праздника – в 12:00.

Одесситов и гостей города приглашают приобщиться к веселому и яркому празднованию.

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