Ключевые моменты:

В большинстве сельских школ Одесской области тепло обеспечивают дровами и углём, а генераторы питают только котельные

Из-за блэкаутов и непогоды часть учебных заведений временно переводили на дистанционное обучение

В отдельных лицеях повара готовят еду ночью, подстраиваясь под графики подачи электроэнергии

Громады рассматривают солнечные панели и мощные генераторы как единственный путь к автономности

Длительные отключения электроэнергии зимой 2025–2026 годов стали для системы образования Одесской области не временным вызовом, а новой реальностью. Особенно уязвимыми оказались сельские школы, где каждый учебный день зависит от наличия тепла, света, топлива и состояния дорог.

Корреспондентка «Одесской жизни» пообщалась с руководителями отделов образования, директорами лицеев и родителями из Бессарабской и Буджакской громад. Все они непосредственно вовлечены в организацию учебного процесса в условиях блэкаутов и делятся собственным опытом — от управленческих решений до бытовых мелочей, которые позволяют школам работать.

Материал основан на прямых комментариях должностных лиц, директоров учебных заведений и жителей громад, а также на наблюдениях нашей журналистки на местах. Таким образом «Одесская жизнь» зафиксировала реальные механизмы выживания образования в условиях энергетического кризиса.

Стратегия громад: от дров к солнечным панелям

Руководители отделов образования громад Одесской области отмечают, что главной задачей зимы 2026 года стало обеспечение тепла. Оксана Кушнир, руководитель отдела образования Бессарабской громады, объясняет, что большинство школ работают на твёрдом топливе, поэтому углём и дровами учреждения обеспечены. Однако генераторы, которые есть в каждой школе, в первую очередь питают котельные.

— К сожалению, мощности генераторов не всегда хватает на классы или пищеблоки, — говорит Оксана Кушнир. — Повара подстраиваются под графики: как только появляется свет — начинают готовить. В детских садах ситуация немного проще: там сохранились старые печи, на которых готовят еду «по-старинке».

В Буджакской громаде подход несколько иной. Руководитель отдела образования Сергей Лунгу рассказал, что из-за сочетания блэкаутов и плохого состояния дорог после непогоды часть школ пришлось на две недели перевести на дистанционное обучение.

— С 2 февраля мы вернулись к очному обучению. До этого подготовили генераторы, привели в норму тепловой режим, обеспечили школы продуктами. Конечно, генераторы не решают всех проблем, особенно в вопросе приготовления пищи.

Для стратегического решения проблемы громада планирует установить на опорных учебных заведениях солнечные панели, что позволит не только выживать во время блэкаутов, но и экономить средства в будущем.

Будни директоров: ночные смены поваров и уроки при фонариках

Для директоров лицеев каждый день — это уравнение со многими неизвестными. Главные вызовы — как накормить сотни детей и сохранить концентрацию в полутёмных классах.

Кухня как передовая

В крупных школах, таких как Соборненский лицей, приготовление обедов превратилось в «ночную охоту» за светом. Директор Дмитрий Сметана подчёркивает: дистанционное обучение — не выход, но чтобы накормить 348 учеников без мощного генератора, поварам приходится работать ночью, когда в сети есть напряжение.

Похожий опыт описывает и Вера Ревенко, директор Веселодолинского лицея:

— Все спят, а наши повара готовят. Потом плотно укутывают кастрюли в одеяла, чтобы сохранить обед тёплым до утра. В классах нет освещения, поэтому мы передвинули парты ближе к окнам, а дети приносят с собой фонарики. Уроки сократили до 30–35 минут.

Спасительные печи и автономность

В Петровском и Красненском лицеях ситуацию спасли старые технологии. Директорки Татьяна Балабанова и Татьяна Узун единодушно говорят: дровяные печи, сохранившиеся на кухнях, стали настоящим спасением. Они работают и как плиты, и как камины, обеспечивая горячее питание независимо от состояния энергосистемы.

Самые большие трудности — у крупных учебных заведений. Директор Бессарабского лицея Олег Ткаченко отвечает почти за 650 учеников. Из-за морозов и нехватки мощности генераторов занятия физкультурой в спортзалах временно заменили шахматами и шашками.

— Ни одна громада не потянет топливо для всех генераторов самостоятельно — это огромные деньги. Мы нашли доноров, которые готовы установить нам мощный газовый генератор на 120 кВт. Это единственный путь к полной автономности, — делится планами Олег Ткаченко.

Голос родителей: между экономией и правом на образование

Мнения родителей разделились: от отчаяния из-за расходов до благодарности за возможность отдать ребёнка в тёплое и безопасное место.

Дорогая дистанционка: Оксана Киосе из села Евгеновка подсчитала, что две недели дистанционного обучения с использованием собственного генератора обошлись семье в 3000 гривен. Для большинства односельчан это неподъёмная сумма.

Оксана Киосе из села Евгеновка подсчитала, что две недели дистанционного обучения с использованием собственного генератора обошлись семье в 3000 гривен. Для большинства односельчан это неподъёмная сумма.

Зинаида Иванова (село Высочанское) считает, что государство обязано обеспечивать условия обучения при любых обстоятельствах: «Мы и в 90-е учились без света, но в классах. Обучение по телефону, когда пропадает связь, — это мука, а не образование».

Вместо вывода

Сегодня школы юга Одесской области — это не просто учебные заведения. Это пункты несгибаемости, где устойчивость держится на энтузиазме учителей, ночных сменах поваров и старых добрых печах. Жизнь продолжается, и несмотря на все блэкауты, школьный звонок продолжает звучать.

Вот так выживают учебные заведения в бывшем Тарутинском районе. Больше всего школам не хватает мощных генераторов, а громадам — средств, чтобы обеспечить их топливом. Однако дети продолжают учиться, а учителя — учить. И это главное: жизнь продолжается.

