В этот день в истории: в первые годы одесситов развлекали любительские труппы

10 февраля 1805 года в Одессе состоялось первое выступление польской профессиональной театральной труппы. Это стало началом летописи одесского театра. До этого все театральные труппы, которые выступали в Одессе, были аматорскими.

Первые театральные представления в Южной Пальмире стали давать еще в самом начале ХІX века. Но так как театров в городе еще не было, представления проходили на площадях и базарах, в магазинах и даже амбарах. Сцена была импровизированной — на свободном пространстве устанавливали бочки, а на них укладывали доски, на которых размещались декорации и выступали актеры.

В 1803 году одесский градоначальник герцог Ришелье отправил в Петербург прошение о выделении городу средств для строительства церкви, таможни и театра. После того, как было получено разрешение на строительство «храма искусств», Одесса стала третьим «театральным» городом империи после Москвы и Санкт-Петербурга.

В этом же году в Одессе состоялся и первый оперный спектакль. Солдатский кружок любителей искусства при Одесском военном гарнизоне показал на импровизированной сцене в казармах комическую оперу Аблесимова на музыку Соколовского «Мельник-колдун, обманщик и сват». А через два года в городе появился и итальянский театр — любительская оперная труппа, которая давала представления для одесситов. Много лет такие спектакли составляли чуть ли не единственное развлечение для пока еще малочисленного населения города.

В июне 1808 года в газете «Московские публичные ведомости» появилось объявление, которое дал первый директор строящегося театра Иван Рено. В тексте объявления был «вызов всем желающим играть на одесском театре», однако при этом уточнялось, что в городе ценят только настоящих мастеров своего дела.

А ровно через пять лет после первого выступления профессиональных польских актеров — 10 февраля 1810 года состоялось торжественное открытие нового театра и представление, посвященное этому знаменательному событию.

Фото: ukraineartnews.com

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