fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В этот день в истории: в первые годы одесситов развлекали любительские труппы

В этот день в истории: в первые годы одесситов развлекали любительские труппы

10 февраля 1805 года в Одессе состоялось первое выступление польской профессиональной театральной труппы. Это стало началом летописи одесского театра. До этого все театральные труппы, которые выступали в Одессе, были аматорскими.

Первые театральные представления в Южной Пальмире стали давать еще в самом начале ХІX века. Но так как театров в городе еще не было, представления проходили на площадях и базарах, в магазинах и даже амбарах. Сцена была импровизированной — на свободном пространстве устанавливали бочки, а на них укладывали доски, на которых размещались декорации и выступали актеры.

В 1803 году одесский градоначальник герцог Ришелье отправил в Петербург прошение о выделении городу средств для строительства церкви, таможни и театра. После того, как было получено разрешение на строительство «храма искусств», Одесса стала третьим «театральным» городом империи после Москвы и Санкт-Петербурга.

В этом же году в Одессе состоялся и первый оперный спектакль. Солдатский кружок любителей искусства при Одесском военном гарнизоне показал на импровизированной сцене в казармах комическую оперу Аблесимова на музыку Соколовского «Мельник-колдун, обманщик и сват». А через два года в городе появился и итальянский театр — любительская оперная труппа, которая давала представления для одесситов. Много лет такие спектакли составляли чуть ли не единственное развлечение для пока еще малочисленного населения города.

В июне 1808 года в газете «Московские публичные ведомости» появилось объявление, которое дал первый директор строящегося театра Иван Рено. В тексте объявления был «вызов всем желающим играть на одесском театре», однако при этом уточнялось, что в городе ценят только настоящих мастеров своего дела.

А ровно через пять лет после первого выступления профессиональных польских актеров — 10 февраля 1810 года состоялось торжественное открытие нового театра и представление, посвященное этому знаменательному событию.

Фото: ukraineartnews.com

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Аватар
Ирина Валентинова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Загрузка...
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить