Новости Одессы и Одесской области

Читаем вместе с детьми: где искать лучшие украинские книги

Читаем вместе с детьми: где искать лучшие украинские книги

Одесса — читающий город. Недаром именно здесь была создана первая в Украине публичная библиотека. В эти дни она отмечает свое 195-летие. И среди юбилейных торжеств пригласила на праздник книги самых маленьких читателей. Какую литературу издают сегодня для наших детей, какой она должна быть, и что читает детвора, узнавала «Одесская жизнь».

Плыви, «Барабулька»!

Алексей Надемлинский

Алексей Надемлинский

На столах старинного читального зала — яркие детские книжки из фонда библиотеки. Познакомившись с ними, дети и родители могут в дальнейшем брать их почитать. Дети листают книги, могут порисовать и попробовать сделать аппликации. А главным событием праздника стала веселая театрализованная презентация первого номера детского журнала «Барабулька» — с загадками и призами.

Его авторами стали одесские детские писатели Любовь Купцова, Галина Верд, Инна Ищук, Алексей Надемлинский, Александр Макаров, Артур Суханов. Сочинил для детворы стихи-загадки о зверях и директор Одесского зоопарка Игорь Беляков. Даже знаменитый Игорь Потоцкий, чьи книги находятся сегодня в собраниях Национальной библиотеки Франции, библиотек университетов Гарварда и Беркли, поместил в «Барабульке» свои стихи.

Инна Ищук

Инна Ищук

А еще здесь есть раскраски, кроссворды, ребусы, выкройки масок для героев сказок, страницы волонтера и украиноведа. В общем, скучать юным читателям не придется.

Название деликатесной черноморской рыбки-барабульки носит и объединение детских писателей Одессы. Создал его Владимир Рутковский — замечательный детский писатель, который, к сожалению, несколько лет назад ушел из жизни. Именно он в свое время и предложил издавать журнал для детей.

— Он даже написал гимн «Барабульки», — рассказывает руководитель секции детской литературы Инна Ищук, которая в наше непростое время добилась таки издания журнала — И первый журнал посвящен Владимиру Рутковскому.

О купальских сокровищах и славе казацкой

королева купальвских сокровищ

Большинство героев книг Инны — звери и птицы. Есть серия сказок о детях, которым помогают стать лучше именно их домашние любимцы. А кроме веселых книжек для малышей, у писательницы издано три приключенческие повести для старших детей. Одна из последних — «Королева купальских сокровищ». Читая ее, детвора побывает в волшебной стране, где разговаривают звери, отправится в веселые путешествия, и даже взлетает на Луну.

Лучшим украинским детским писателем Инна считает Владимира Рутковского.

— Владимир Григорьевич был патриотом Украины. Именно он поднял в детской литературе героическую тему украинской истории. Много работал в архивах, — рассказывает Инна Ищук, — Так появилась книга «Синие Воды» — о первой в истории порабощенных народов победной битве объединенного украинско-литовско-белорусского войска с татарской ордой. В результате чего, украинские земли обрели независимость. А доблестному князю Боброку в ожесточенном бою помогли трое подростков.

Этот роман был награжден премией Книга года BBC. Он стал первой и последней Книгой года, написанной для детей.

Джуры Рутковского

Историко-приключенческая тетралогия Рутковского «Джуры» посвящена воспитанию юного поколения на казацких традициях. За нее писатель был удостоен Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Сегодня книга вошла в обязательную школьную программу по литературе.

Повесть-легенда «Сторожевая застава» получила премию имени Леси Украинки, которую присуждает Кабинет министров. По ее мотивам был снят, по мнению Инны, самый крутой детский украинский фильм. Фэнтези о современном школьнике Вите, который через портал времени попадает в прошлое — на тысячу лет назад во времена былинных богатырей, смотрят сегодня в разных странах мира.

Весело и честно про маленькую ведьму

книжки

По мнению Алексея Надемлинского, литература для детей должна быть доброй и веселой. «Чернухи» они еще в жизни успеют хлебнуть. Детство должно быть — даже несмотря на войну.

— Я выступал перед детьми-беженцами из Донбасса, — вспоминает писатель, — и, несмотря на все, что им пришлось пережить, они оставались детьми. Один мальчик начал рассказывать, как свистит снаряд танка, как свистит мина миномета. То есть он выдал мне «курс молодого бойца» и при этом остался ребенком.

И обязательно — для детей надо писать честно. Они чувствуют ложь. Если с детьми начинаешь сюсюкать или хоть один раз им соврешь — уже тебе веры не будет.

Последняя книга Алексея Надемлинского — мистическая сказка «Маленькая ведьма и КИР».

— Если уложить ее содержание в несколько строк — это история о том, что было бы, если бы девочка 12 лет выяснила, что она ведьма по рождению, — говорит Алексей. — И ее ждет выбор, а вся наша жизнь выбор — жизнь обычного человека или ведьмы.

Девочка выбрала побыть ведьмой. Обзавелась друзьями. В ее свите оказались КИР — кот умный, домовой, коловерша — помощница ведьм.

— Книга получилась о душевном одиночестве девочки. Она нашла такого же одинокого человека, который творил зло, сам этого не понимая, — рассказывает писатель. — Я стараюсь не очень негативных героев для детей делать. То есть если они отрицательные, это, скорее, из-за незнания всех обстоятельств. А между делом — они спасли мир.

О книгах для верхней полки и словах, которые помнят все

украинские книги

Сейчас Алексей работает в детской библиотеке — универсальном читальном зале на Европейской, 67. Дети, по его словам, сюда приходят постоянно.

Литературные предпочтения — самые разнообразные. Особенно востребованы сегодня нон-фикш — популярная нехудожественная литература — и комиксы. Пользуются спросом серии — например, девчачья «Клуб красных кедов» испанской писательницы Аны Пунсет.

На успех обречены и книги о современных детях — юным читателям интересно о себе прочитать.

— Сейчас появилось много подростковой проблемной литературы — допустим, о девочке, которая справилась с проблемой лишнего веса. Некоторые из них я рекомендую библиотекарям сначала показать родителям. Были уже прецеденты книг для подростков с почти ненормативной лексикой, — отмечает Алексей, — А некий Егор Бенкендорф написал серию книг об играх нашего детства. Две книги — ничего. А третья может просто быть опасной. Вроде бы, как в шутку — но ребенок может это воспринять как руководство к действию. Например: наешься льда, чтобы не пойти в школу; если хочешь, чтобы бахнуло, засунь в костер кусок шифера. Я эту книжку на самый верх поставил. И иногда думаю: почему сегодня нет цензуры?

Лучшим детским украинским писателем Надемлинский тоже считает Владимира Рутковского. Лучшими книгами — «Джуры» и «Гости на метле».

— Он мог найти, чем зацепить читателя, — говорит Алексей, — Причем, одна фраза могла зацепить разных людей. Когда началась война, мне почему-то вспомнились слова из «Сторожевой заставы»: «Мы на своей земле выстояли».

Наследник одесской литературной школы

Никита Герус

Никита Герус

Одесса — город литературный. И, юное поколение, намерено продолжать эту замечательную традицию. Вместе со взрослыми писателями свою первую книгу на украинском языке во время праздника в библиотеке презентовал Никита Герус — шестиклассник Решильевского лицея. Правда, он называет ее «псевдо книгой» — стихи Никиты редакторы все же откорректировали.

Стихи он пишет с пяти лет — обо всем на свете: об Одессе, природе, котиках, семье, хобби, искусстве. А сейчас, к тому же начал писать прозу.

— Сейчас у меня идет фантастическая повесть-сказка «Юлий — синий кот». В ней коты могут летать, мысли читать. Вторая повесть — «Коробка с котятами», там я рассказываю, как у нас появились котята. Очень трогательная история, основанная на реальных событиях. Потом еще приключенческая — «Помощь на выходных». Тоже основана на реальных событиях, но я там столько всего напридумывал — приключения, чтобы посмеяться.

Герои повестей Никиты — его сверстники. Есть в них и волшебники — кто-то добрый, кто-то злой. Страшилок юный литератор не пишет. Зато сочиняет роман на лирическую тему.

— Там события происходят в 19 веке. Сюжет основывается на том, что один мужчина встречает девушку. Девушка очень странная, но он в нее влюбляется. Потом идет развитие, и оказывается, что она дочь Люцифера, — делится своими творческими планами Никита, — Дальше я еще не придумал. Конец, я думаю, будет драматическим — как в «Пиковой даме» Пушкина.

Самые любимые писатели Никиты — Тарас Шевченко, Александр Пушкин, Антуан де Сент-Экзюпери и Владимир Рутковский. Поэтому в литературном вкусе юному писателю не откажешь. А мы с нетерпением будем ждать произведений нового одесского литератора.

Где приобрести книгу для ребенка?

Специализированного магазина детской книги в Одессе нет. Зато есть «Книгарня кав’ярня» на Европейской, 77. Ее хозяйка Галина Дольник, по словам Алексея Надемлинского, знает всех украинских писателей и книгоиздателей. Поэтому, если нужно заказать книгу, изданную в Украине, обращайтесь к Галине Дольник.

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