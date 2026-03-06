Ключевые моменты:

В Одессе пройдут крупные музыкальные концерты — от симфонической классики до популярной украинской эстрады.

В театральной афише — танго-спектакль о любви и современный балет «Травиата» в постановке Раду Поклитару.

В город приедет симфоническое шоу Hans Zimmer Symphony с саундтреками известных фильмов.

Среди событий недели — творческая встреча с писателем Лесем Подервянским и концерт Олега Скрипки с оркестром НАОНИ.

Афиша подготовлена на основе официальных анонсов культурных институций Одессы — Одесской областной филармонии, Театра музыкальной комедии и Одесского национального академического театра оперы и балета.

Журналисты проверили даты, время начала событий и концертные программы по информации организаторов и открытым данным билетных сервисов. Также были проанализированы репертуарные планы культурных учреждений и гастрольные туры артистов.

Куда пойти в Одессе с 6 по 12 марта: концерты, спектакли, интересные встречи

Что: Одесский филармонический оркестр «Симфония весны»

Где: Одесская областная филармония

Когда: 6 марта, 18:00

Концерт Национального одесского филармонического оркестра откроет музыкальную неделю. В программе — остроумный музыкальный юмор Вольфганга Амадея Моцарта, романтическая виртуозность Рейнгольда Глиэра и энергичные симфонические мотивы Роберта Шумана. Вечер обещает классическое звучание в исполнении одного из ведущих оркестров страны.

Что: Гастроли Тины Кароль

Где: Театр музыкальной комедии

Когда: 8 марта, 18:00

Одна из самых известных украинских певиц представит программу, объединяющую композиции из альбома «Лирика» и самые популярные хиты. Концерт посвящен темам любви, близости и человеческих чувств — главным мотивам творчества артистки.

Что: Спектакль «Salida Cruzada – 8 шагов танго»

Где: Театр музыкальной комедии

Когда: 8 марта, 18:00

Романтическая история, в которой танго становится языком чувств. События разворачиваются в танцевальной студии, где пары изучают восемь основных шагов танго и одновременно проходят путь познания партнера — от первого увлечения до настоящей любви.

Что: Творческая встреча с Лесем Подервянским «Новые рассказы»

Где: Одесская областная филармония

Когда: 10 марта, 19:00

Украинский писатель и представитель художественного андеграунда представит новые тексты и пообщается с публикой. Его выступления традиционно сочетают острую сатиру, актуальные темы и узнаваемый авторский стиль.

Что: Балет «Травиата»

Где: Одесский национальный академический театр оперы и балета

Когда: 10 марта, 18:00

Балетная версия известной истории любви по мотивам оперы Джузеппе Верди поставлена хореографом Раду Поклитару. Постановка сочетает современную хореографию, мультимедийную сценографию, сложную световую партитуру и авторские костюмы, создавая эмоционально насыщенное сценическое действие.

Что: Концерт Hans Zimmer Symphony

Где: Театр музыкальной комедии

Когда: 10 марта, 18:30

Симфоническое шоу посвящено музыке одного из самых известных кинокомпозиторов мира — Ханса Циммера. В программе прозвучат саундтреки к культовым фильмам, включая «Гладиатор», «Дюна» и «Король Лев».

Что: Концерт Олега Скрипки и НАОНИ Orchestra

Где: Одесский национальный академический театр оперы и балета

Когда: 11 марта, 18:00

Совместный концерт фронтмена группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки и Национального академического оркестра народных инструментов Украины объединит рок-энергию с оркестровым звучанием традиционных инструментов. Организаторы обещают атмосферу единства, оптимизма и праздничного настроения.

