- В Одессе пройдут крупные музыкальные концерты — от симфонической классики до популярной украинской эстрады.
- В театральной афише — танго-спектакль о любви и современный балет «Травиата» в постановке Раду Поклитару.
- В город приедет симфоническое шоу Hans Zimmer Symphony с саундтреками известных фильмов.
- Среди событий недели — творческая встреча с писателем Лесем Подервянским и концерт Олега Скрипки с оркестром НАОНИ.
Афиша подготовлена на основе официальных анонсов культурных институций Одессы — Одесской областной филармонии, Театра музыкальной комедии и Одесского национального академического театра оперы и балета.
Журналисты проверили даты, время начала событий и концертные программы по информации организаторов и открытым данным билетных сервисов. Также были проанализированы репертуарные планы культурных учреждений и гастрольные туры артистов.
Куда пойти в Одессе с 6 по 12 марта: концерты, спектакли, интересные встречи
Что: Одесский филармонический оркестр «Симфония весны»
Где: Одесская областная филармония
Когда: 6 марта, 18:00
Концерт Национального одесского филармонического оркестра откроет музыкальную неделю. В программе — остроумный музыкальный юмор Вольфганга Амадея Моцарта, романтическая виртуозность Рейнгольда Глиэра и энергичные симфонические мотивы Роберта Шумана. Вечер обещает классическое звучание в исполнении одного из ведущих оркестров страны.
Что: Гастроли Тины Кароль
Где: Театр музыкальной комедии
Когда: 8 марта, 18:00
Одна из самых известных украинских певиц представит программу, объединяющую композиции из альбома «Лирика» и самые популярные хиты. Концерт посвящен темам любви, близости и человеческих чувств — главным мотивам творчества артистки.
Что: Спектакль «Salida Cruzada – 8 шагов танго»
Где: Театр музыкальной комедии
Когда: 8 марта, 18:00
Романтическая история, в которой танго становится языком чувств. События разворачиваются в танцевальной студии, где пары изучают восемь основных шагов танго и одновременно проходят путь познания партнера — от первого увлечения до настоящей любви.
Что: Творческая встреча с Лесем Подервянским «Новые рассказы»
Где: Одесская областная филармония
Когда: 10 марта, 19:00
Украинский писатель и представитель художественного андеграунда представит новые тексты и пообщается с публикой. Его выступления традиционно сочетают острую сатиру, актуальные темы и узнаваемый авторский стиль.
Что: Балет «Травиата»
Где: Одесский национальный академический театр оперы и балета
Когда: 10 марта, 18:00
Балетная версия известной истории любви по мотивам оперы Джузеппе Верди поставлена хореографом Раду Поклитару. Постановка сочетает современную хореографию, мультимедийную сценографию, сложную световую партитуру и авторские костюмы, создавая эмоционально насыщенное сценическое действие.
Что: Концерт Hans Zimmer Symphony
Где: Театр музыкальной комедии
Когда: 10 марта, 18:30
Симфоническое шоу посвящено музыке одного из самых известных кинокомпозиторов мира — Ханса Циммера. В программе прозвучат саундтреки к культовым фильмам, включая «Гладиатор», «Дюна» и «Король Лев».
Что: Концерт Олега Скрипки и НАОНИ Orchestra
Где: Одесский национальный академический театр оперы и балета
Когда: 11 марта, 18:00
Совместный концерт фронтмена группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки и Национального академического оркестра народных инструментов Украины объединит рок-энергию с оркестровым звучанием традиционных инструментов. Организаторы обещают атмосферу единства, оптимизма и праздничного настроения.
