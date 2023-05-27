Русская литература и пустые полки: что сегодня продается в книжных магазинах Одессы

Не будем лукавить, в мирное время около 50% полок в книжных магазинах занимала русская литература или литература российского издательства. После 24 февраля 2022 года большая часть украинцев осознано отказывается от всего русского и российского. Взамен большой интерес появился к изучению национальной литературы. В связи с военными реалиями редакции «Одесской жизни» стало интересно посмотреть, что же сейчас читателям предлагают в книжных магазинах Одессы.

Русская литература в Украине нарушение или норма?

На самом деле ограничения на ввоз книг из россии или российскго издательства начали действовать еще в 2016 году. Тогда Верховная Рада разрешила ввозить и распространять российские книги при наличии специального разрешения. В 2018 году в Украину запретили ввозить книги и произведения, которые выходили еще в советское время и содержат в себе вражескую идеологию. С началом полномасштабной войны в марте 2022 года в Госкомтелерадио сообщили о прекращении выдачи и остановке действия разрешений на ввоз издательской продукции страны-агрессора. 13 июня 2022 года в Верховную Раду поступил законопроект №7459 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины». Законопроект разработали представители гражданского общества, издательств и власти, в нем предлагалось:

запретить импорт и распространение издательской продукции из россии и Белоруссии;

предусматривать издание книг в Украине на языке оригинала или в переводе на украинский язык, языки ЕС или коренных народов Украины;

перекрыть возможности ввоза изданий антиукраинского содержания.

Спустя несколько дней, 19 июня, Верховная Рада проголосовала за соответствующий закон 2309-ІХ о запрете ввоза и распространении издательской продукции государства-агрессора и передала его 20 июня на подпись Президенту Украины. Закон должен был вступить в силу 1 января 2023 года, однако президентом он так и не был подписан.

В этом году, 16 мая, на официальном сайте Президента Украины появилась петиция требующая подписать данный закон «Защитить украинское культурное пространство от «русского мера» — безотлагательно подписать Закон 2309-IX о запрете ввоза и распространения издательской продукции государства-агрессора». Автором петиции выступил общественный деятель и журналист Тарас Шамайда. По мнению автора петиции, издательская продукция государства-агрессора продолжает свободно продаваться в Украине, подрывая информационную безопасность государства и экономические основы украинского книгоиздания. В просьбе проголосовать за петицию выступают известные украинские издательства, общественные деятели, политики и писатели. Для рассмотрения петиции необходимо набрать 25 тысяч подписей, сейчас — более 21 000 голосов.

Что сейчас в книжных магазинах Одессы?

После того как в сети появилась информация о петиции требующей подписать закон 2309-ІХ, редакция «Одесской жизни» посетила с ревизией три книжных магазина в центре Одессы.

Книжный магазин на улице Жуковского

Первый магазин находится на улице Жуковского. Как в военное время он выглядит очень даже прилично — полки не пустуют. Но когда начинаешь ближе знакомиться с ассортиментом, видишь, что стеллажи заполняют дублирующие книги. Что в этом магазине из литературы нам предлагают?

Появилось много украинской политизированной и исторической литературы разных лет. Среди них можно увидеть творчество давно ушедших из моды политиков, например, Леонида Черновецкого и Савика Шустера. Есть неплохой ассортимент детской литературы в качественном украинском и российском издании, такого как «Махаон» или «Азбука» (Москва), довоенного времени. А вот ассортимент с украинской классикой не убавился и не увеличился. На полках традиционно самые яркие произведения Тара Шевченко, Павла Загребельного, Михаила Коцюбинского, Ивана Котляревского, Леси Украинки, Лины Костенко, одесских авторов и другое. Из всемирной литературы произведения Джейн Остин, Гомера, Джованни Боккаччо, Германа Гессе, Альберта Камю, Эриха Марии Ремарка.

Многие из этих книг относятся к крупному российскому издательству «АСТ». Также среди мировой классики поглядывает Достоевский, Толстой, Некрасов, Островский, Горьков, а также Куприн и Бунин. Правда все они украинского издательства, например, «Фолио».

Никак не выходят из моды романы «одного дня» и литература по саморазвитию в большинстве украинского издательства, но иногда встречаются и российского. По словам продавца-консультанта, из-за войны ассортимент книг обновляется редко. Все, что сейчас можно увидеть — довоенного времени. Но, есть небольшие поступления с очень качественной украинской литературой, правда за хорошее издание придется заплатить в среднем 400 гривен.

Журналист «Одесской жизни» также стала случайным свидетелем того, как украиноязычная женщина искала в книжном детскую книгу московского издательства — ее очень рекомендовали знакомые. Однако девушка-консультант «обнадежила» женщину и предупредила, что таких книг не будет.

Книжный магазин на улице Дерибасовской

В книжном на Дерибасовской, признаться, ситуация с ассортиментом более унылая. Первое, что бросается в глаза — это ряд пустых полок. На них, в довоенное время, была русская литература или книги российского издательства. Что в магазине предлагают читателям?

Снова таки, стеллажи занимают дублирующие друг друга иностранные романы, довоенные бестселлеры или давно вышедшие из моды произведения, например, «Игры престолов». Из украинской классики есть современные и качественные издания Ивана Нечуй-Левицкого, Ивана Карпенко-Карого, Ивана Багряного, Василия Симоненко, Ольги Кобылянской, Григория Квитка-Основьяненко, Всеволода Нестайко и других. Из зарубежной литературы — Шарлота Бронте, Ханс Андерсон, О. Генри, Оноре де Бальзак, Адам Мицкевич, Жуль Верн, Оскар Уайльд, Эрнст Гофман.

В рекомендациях для прочтения самое главное место занимает запрещенный в россии роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984», не менее интересные фэнтези Терри Пратчетта, на этой же полке «Война за реальность» Дмитрия Кулебы, сборник стихов Лины Костенки. Но самое главное, что вся литература в магазине исключительно украинских издательств типа «Фолио», «КМ-Букс», «Клуб семейного досуга», «Богдан», «Школа», «А-ба-ба-га-ла-ма-га» и других.

Книжный магазин на Адмиральском проспекте

Ему уже много лет и все, кто живет на Черемушках и в соседних жилых районах его знают. Здесь можно увидеть самый разнообразный ассортимент: декоративная косметика, канцелярия, игры для развития и детей, книги. Итак, какие книги нам предлагают в этом магазине?

Около 50% книжных полок занимает духовная, мистическая и целебная литература от российского издательства «Вектор» и украинского «София», но напечатанных российским представителем (Москва и Петербург). Настоящей находкой оказались романы Дарьи Донцовой и Татьяны Устиновой издательства «Эксмо».

Кстати, некоторые их книги запретили ввозить в Украину еще в 2018 году. Русской классической литературы журналист не увидела, однако неплохой ассортимент мировой классики, правда того же российского издательства «Азбука». Из украинского мало что можно выбрать, разве что по одной книги Леси Украинки, Тараса Шевченко, Панаса Мирного, Михаила Коцюбинского, Ивана Карпенко-Карого и Нечуя-Левицкого – издательства «Фолио» и «КСД».

Из личного опыта

Что происходит с книгами, издательством и книжными магазинами во время войны мы поинтересовались у владелицы «Книгарні-кав’ярні» Галины Дольник, которая уже более 20 лет занимается книжным делом в Одессе.

— Галино, ви вже багато років маєте справу з книжками, можливо вам щось відомо про заборону російської літератури та її продаж на рівні закону? Чому вона ще може бути на полицях?

— Як такої заборони на російську літературу немає. Є закон прийнятий Верховною Радою про заборону ввезення книжок російського видавництва, але він не підписаний президентом. Зараз якраз проходить кампанія щодо заборони продажу книжок російського видавництва. Сьогодні російську літературу в Україні вже не видають, але є залишки минулих років, тому її можна побачити на прилавках. До речі, є клієнти які досі просять жіночі романи російського видавництва, бо вони були дуже дешеві.

— Ви знаєте куди дівають прибрану з полиць російську літературу, що взагалі роблять з «неактуальними» книжками?

— Книжковий магазин не бібліотека, він не переносить книжки в сховище, магазин завжди повертає продукцію видавництву. Але все залежить від відносин позначених в угоді.

— Як під час війни працюють українські видавництва?

— Всі видавництва працюють, наприклад, в «Книгарні-кав’ярні» представлені книжки біля 50 українських видавництв.

— Як звичайний книжковий магазин заповнює свій асортимент? Він підписує договір з видавництвом, сам шукає книжки, чи їх хтось надсилає ?

— Взагалі хто як працює — це комерційна таємниця. Я вже 23 роки працюю за договорами купівлі-продажу. Книжковий асортимент завжди підбирається згідно побажань клієнтів. Наприклад зараз у людей велике зацікавлення українською сучасною літературою та книжками з історії України», — из собственного опыта рассказала Галина.

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