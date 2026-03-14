Как записаться
Уже с 14 марта дети участников боевых действий могут бесплатно посещать курсы по плаванию. Занятия будут продолжаться до 2 мая 2026 года, по субботам и проходить на базе «СДЮСШОР «Динамо» плавания».
Добавим, что обучение будет осуществляться опытными тренерами. Запись и детали – в Управлении по физической культуре и спорту Одесского городского совета (ул. Спиридоновская, 6). Контактный номер телефона: 0487260805.
К слову, это уже третий курс: предыдущие, в 2024 и 2025 годах, собрали 100 участников.
