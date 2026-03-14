Ключевые моменты:

Бесплатный курс для детей участников боевых действий в Одессе.

Продолжительность: с 14 марта по 2 мая 2026 года, по субботам на базе «СДЮСШОР «Динамо» плавание».

Занятия ведут опытные тренеры.

Как записаться

Уже с 14 марта дети участников боевых действий могут бесплатно посещать курсы по плаванию. Занятия будут продолжаться до 2 мая 2026 года, по субботам и проходить на базе «СДЮСШОР «Динамо» плавания».

Добавим, что обучение будет осуществляться опытными тренерами. Запись и детали – в Управлении по физической культуре и спорту Одесского городского совета (ул. Спиридоновская, 6). Контактный номер телефона: 0487260805.

К слову, это уже третий курс: предыдущие, в 2024 и 2025 годах, собрали 100 участников.

Напомним, в Одессе появилось новое пространство поддержки для тех, кто больше всего в этом нуждается. В Пересыпском районе открыли «Пространство реабилитации», где помощь смогут получить люди с инвалидностью, ветераны, переселенцы и пожилые одесситы.