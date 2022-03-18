Одесский зоопарк в военное время: здоровое питание, музыкальное воспитание и дефицит вольеров

В Одесском зоопарке, где круглый год практически не смолкали восторженные голоса посетителей, сегодня непривычно тихо. Но животные, не спрятавшиеся от мартовских морозов, живут своей обычной жизнью. Сотрудники зоопарка в ответе за тех, кого приручили.

О выверенном рационе и ветеринарном контроле

Обезьян не видать – холодно. Слониха Венди пережидает холода в теплом слоновнике. Медведи и вовсе не вышли из зимней спячки. А тигры – из соображений безопасности – обитают сегодня в закрытом вольере тигрятника.

Зато вовсю резвятся молодые волки. Экспрессивно реагируют на редких посетителей львы-подростки. К мамам-ламам и зебрам льнут их малыши. Доверчиво за привычной «вкусняшкой» направляются к людям лани.

Все же скучают некоторые общительные звери по посетителям. Зато никто не перекармливает их без меры. А рыжая лошадка развозит всем обитателям зоопарка положенный выверенный рацион.

Вместе с тем, зоопарк, как вся страна сегодня, – на военном положении. Хотя, как заверяет его директор Игорь Беляков, сирены воздушной тревоги зверей не пугают. А вот на грохот взрывов отреагировать могут… Поэтому и дежурят в зоопарке его сотрудники круглые сутки.

– Мы опасаемся обстрелов, опасаемся, что животные могут пострадать – и физически, и психологически. Они могут быть напуганы, и нам надо на это сразу отреагировать, – рассказал директор зоопарка. – Поэтому ветеринарный врач всегда должен быть рядом. И у нас готовы средства для обездвиживания животных, для их поимки.

Хорошо, что работать остался, практически, весь коллектив зоопарка, отмечает Беляков. Хотя часть мужчин записалась в тероборону, некоторые – явились в военкомат, и сейчас находятся в воинских частях.

«Главное – чтобы свет был»

По словам Игоря Белякова, зоопарк на сегодняшний день имеет хороший запас кормов для животных. Финансирует горсовет, подвозят волонтеры. Правда, сам зоопарк сегодня ничего не зарабатывает. А этот доход составлял немалую часть обеспечения его жизнедеятельности.

Поэтому и обратился зоопарк за помощью к одесситам.

– Мы получили множество переводов: от нескольких гривен до пяти тысяч. За пару дней собрали более 230 тысяч гривен благотворительных взносов, и эти средства продолжают поступать. Но я хочу подчеркнуть: на сегодняшний день нашим животным голод не угрожает, – утверждает директор зоопарка. – Хотя и встречаются в соцсетях комментарии о том, что у нас звери умирают от голода. Правда, люди это пишут их из лучших побуждений. Но не хочу вводить одесситов в заблуждение: запас кормов у нас – как никогда, сделали запасы воды на случай, если бомбанет. Главное, чтобы свет был. Зоопарк в Гостомеле без света остался: генераторы есть, но нет топлива. Там животные голодают и замерзают.

Не оставляет в беде зоопарки Украины и Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов (ЕАЗА). В первую очередь помощь была направлена в Киевский, Харьковский зоопарки и расположенный в Харькове Фельдман Экопарк. Буквально на днях гуманитарную поддержку получили зоопарки Ровно, Винницы, зоопарк и Экопарк в Одессе, Николаевский зоопарк.

– Мы получили помощь от зоопарков Берлина. Варшавы, Лодзи – сухие корма, медикаменты. Обещают помогать и в дальнейшем. Я еще заказал на всякий случай огнетушители и сетки для отлова животных – если звери будут разбегаться, – делится Беляков.

Музыка для кролика

Кстати, реабилитационный центр зоопарка свою работу не прекратил. Люди по-прежнему приносят сюда нуждающихся в помощи животных.

К тому же, с начала войны одесситы, решившие эвакуироваться, начали привозить в зоопарк «на передержку» своих питомцев: кроликов, хорьков, морских свинок, мышей, крыс, шиншилл, черепах, попугайчиков…

Сегодня в кабинетах сотрудников зоопарка разместились более 400 домашних любимцев. Приносят их с клетками и запасом кормов. А занимается «перемещенными животными» заведующая ботанико-хозяйственным отделом зоопарка Оксана Фунтовая.

– В первые дни на новом месте животные очень пугливы, – рассказала Оксана. – Прячутся в углы, нервничают, кролики начинают лапами стучать. Звери реагируют на новый запах, людей, обстановку. Но со временем привыкают. Я иногда даже музыку им включаю какую-нибудь тихую – чтобы они немножко успокоились. Выпускаю кроликов погулять, беру на руки шиншилл, которые привыкли к этому дома. Ведь люди, оставляя своих питомцев, просят, чтобы мы их иногда гладили. Я стараюсь всем уделить внимание – чтобы животные чувствовали себя в безопасности. И, когда все это закончится, вернулись домой нормальными, здоровыми и счастливыми.

Зверинец на дому

Более сотни покинутых животных оставшиеся в Одессе люди уже разобрали «на содержание». Так, пришла в зоопарк «принять в семью» брошенного питомца одесситка Анжела. Хотела взять хорька, а в результате – забрала крысу. Спросила, как зовут животное. Ведь у каждого есть имя, к которому он привык.

– Если хозяева вернутся, естественно, отдадим, – заверила Анжела. – Нам уже дали черепаху, есть дома еще много других «приемных» животных. Решили еще кого-то взять, потому что мы никуда не уезжаем.

В основном, зоопарк отдает в добрые руки животных, которых бывшие хозяева оставляют безвозвратно.

– У нас есть журнал, в который мы животных записываем: и тех, от которых отказались, и тех, кого пообещали обязательно забрать. Там есть данные и номера телефонов хозяев. И если они не против отдать своего питомца другим людям на передержку, а впоследствии забрать, через нас они могут обменяться номерами телефонов.

Поделитесь клеткой и поилкой!

Есть в «приюте домашних питомцев» и проблемы. Многие приносят животных в тесных, неудобных клетках, а мелких грызунов иногда – и вовсе в трехлитровых банках.

– У меня есть шесть кроликов, которых принесли в крохотной клетке. Во-первых, животные должны бегать, должны мускулатуру развивать, – убеждена Оксана. – Во-вторых, очень неудобно с уборкой – маленькая клетка, где находится много животных, быстро пачкается. И даже у человека, не страдающего аллергией, она может начаться в любой момент. Ведь резкие запахи очень быстро распространяются. Поэтому убираем каждый день и стараемся пересадить животных из неудобных клеток в свои.

Так что, если есть у одесситов ненужные клетки, поилки, переноски, боксы – зоопарк их с удовольствием примет. Тем более что множество людей обращаются сюда с просьбой помочь им с клетками и переносками для транспортировки животных. В зоомагазинах они уже давно стали дефицитом.

– С начала войны обсуждали с директорами разных украинских зоопарков гипотетические возможности эвакуации зверей, но пришли к выводу, что это нереально, и заниматься этим не будем, – рассказал Игорь Беляков – Я намерен все сохранить в целости и сохранности здесь. Тем более что в сентябре этого года Одесскому зоопарку исполняется 100 лет. Празднование запланировано на три дня. Так что приглашаем всех.

Для тех, кто желает помочь Одесскому зоопарку, создан специальный счет:

КУ «Одеський зоопарк»

ЕДРПОУ 02219955

р/с UA228201720314261211301035308

МФО 820172

ДКСУ г. Киев, назначение платежа – благотворительный взнос.

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