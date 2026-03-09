Ключевые моменты:

Буджацкая громада (Болградский р-н): отказ от реорганизации школ.

Проблема: всего 1 лицей в пгт Буджак, дорога из сел займет до 2 часов.

1 школьный автобус на 34 села.

С 1 сентября 2026 старшеклассники должны учиться в академических лицеях, но в Буджацкой громаде реформа рискует застрять на старте.

Как сообщает издание «Юг», на 64-й сессии Буджакского поссовета решили не проводить реорганизацию школ в гимназии и лицее. Дело в том, что Одесская ОВА определили: у громады может быть только один академический лицей – в поселке Буджак. Но реалии совсем другие: состояние местных дорог такое, что путь в учебное заведение может продолжаться для школьников Буджацкой громады до двух часов.

Кроме этого, громала получила только 1 школьный автобус, хотя нужно как минимум 4. Ведь возить детей надо из 17 учебных заведений, из 34 населенных пунктов. К слову, 3 автобуса забрали на нужды ВСУ.

Поселковый председатель Иван Кюссе подчеркнул, что обращался к директору департамента образования и науки Одесской областной военной администрации Александру Лончака. Глава департамента образования отметил, что у реформы нет обратного пути, дети не будут ждать инфраструктуры. Однако возникает логичный вопрос: выдержат ли учащиеся 2 часа в пути каждый день без ремонта дорог?