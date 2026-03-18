Ключевые моменты:

На отдельных междугородних маршрутах цены уже выросли на 100–500 гривен в зависимости от направления;

В Рени, Любашёвке и Балте тарифы пока остаются без изменений;

В Бессарабской громаде наблюдается хаотичное повышение: разные перевозчики устанавливают разные цены;

Основная причина подорожания — рост стоимости топлива, запчастей и расходов на обслуживание транспорта.

На автостанциях Одесской области цены на проезд обсуждают не меньше, чем расписание. Пассажиры сверяют суммы между собой, а водители объясняют подорожание просто: топливо выросло — приходится поднимать тарифы.

Журналисты «Одесской жизни» проверили стоимость проезда на нескольких маршрутах и пообщались с перевозчиками и представителями громад. В Рени предприниматель Иван Хиора подтвердил: при росте цены бензина с 50 до 75 гривен за литр себестоимость рейса увеличилась примерно на две тысячи гривен. В Бессарабской громаде руководитель ООО «Алекс» Иван Стериополо объяснил, что перевозчики ориентируются не только на топливо, но и на состояние дорог, расходы на ремонт и тип транспорта.

Фактические цены журналисты зафиксировали на маршрутах Одесса–Рени, Любашёвка–Одесса, а также на внутренних направлениях громад. Данные сопоставили с текущими рыночными ценами на топливо (70–75 грн за литр), что подтверждает общее увеличение расходов перевозчиков.

В Балтском городском совете сообщили, что тарифы сознательно не повышают, но сокращают количество рейсов, чтобы удержать систему перевозок. В то же время отсутствие жёсткого государственного регулирования пригородных маршрутов позволяет перевозчикам самостоятельно устанавливать цены — отсюда и разница стоимости даже на одинаковых расстояниях.

В Рени цены не повышали

По состоянию на 16 марта проезд маршруткой Одесса – Рени стоит «по-старому» — 600 гривен. Ходят разговоры о повышении тарифа до 800 гривен, но перевозчики пока не спешат расстраивать пассажиров и выжидают.

– Стоимость литра бензина существенно выросла: раньше покупали по 50 гривен за литр, теперь — по 75, то есть себестоимость одного рейса увеличилась на две тысячи гривен, — рассказывает предприниматель Иван Хиора. — Если ситуация на топливном рынке не изменится, повышение стоимости проезда будет неизбежным. Но пока держимся.

Что касается городского общественного транспорта Рени, цена на проезд остаётся неизменной — 20 гривен с человека.

Антонина Бондарева

Любашёвка и Балта тарифы также не изменили

Любашёвка

В Любашёвке стоимость проезда маршрутным автобусом Любашёвка – Одесса не изменилась: как и раньше, билет стоит 350 гривен. Перевозчик Сергей Стадник сообщил, что повышать цены пока не планирует.

Юрий ФЕДОРЧУК

Балта

Волна повышения стоимости проезда в общественном транспорте, которая прокатилась по Украине, Балтскую громаду не затронула.

Жителей Балтской громады радует, что городской транспорт и пригородные маршрутки работают по старым местным тарифам. Так, например, по городу стоимость билета на маршрутку осталась ещё с довоенных времён — 15 гривен.

Как пояснили в Балтском городском совете, власти громады решили не повышать тарифы на проезд. Для стабилизации работы транспорта решили сократить количество рейсов между населёнными пунктами громады. Это поможет перевозчикам сэкономить средства на закупке топлива.

Сейчас перевозчикам непросто получить бронирование от мобилизации, поэтому в громаде остаётся острой проблема нехватки кадров.

Любовь КУЗЬМЕНКО

Бессарабское: цены — кто в лес, кто по дрова

– Это уже никуда не годится — они вообще поднимают цены на проезд, кому как вздумается: кто на десять процентов, кто на пятьдесят, а кто вообще на сто. Это не цены, а какой-то ужас! — возмущается на автостанции «Тарутино» женщина. Её сразу поддерживают пассажиры:

– Перевозчики вообще учитывают километраж или нет? Понятно, до Одессы подняли на 50 гривен — так туда 200 километров. А здесь на 30 километрах тоже подняли на 50 гривен — утром ехала, всю дорогу спорила с водителем, а что он сделает.

– Я понимаю так: если бензин подорожал на 20 процентов, то и билет подними на 20 процентов, но не больше…

Цены действительно — кто в лес, кто по дрова. Я сама езжу на работу из Буджака в Бессарабское и уже вторую неделю не могу понять, сколько нужно денег, чтобы добраться домой. До подорожания топлива проезд на расстоянии 20 километров стоил 50 гривен. Сейчас на одном маршруте просят 80 гривен, на других — 60–70, на третьем — 100 гривен. Из центра Соборного в Бессарабское — десять километров — проезд вырос с 30 до 40 гривен. Такая ситуация с разными ценами наблюдается на всех направлениях бывшего Тарутинского района — а это 57 населённых пунктов.

Единственными, кто одинаково на 50 гривен поднял цену на проезд, являются перевозчики до Одессы. То есть раньше из Буджака в Одессу проезд стоил 350 гривен, сейчас — 400 гривен.

За разъяснением обратились к основному перевозчику, который обслуживает пригородные маршруты, руководителю ООО «Алекс» Ивану Стериополо.

– До повышения цен на топливо проезд одного километра стоил 1 грн 70 коп., сейчас мы подняли до двух гривен. Однако сами водители, которые выполняют рейсы и являются частными предпринимателями, приняли разные решения. При этом они учитывали не только цену на топливо, но и состояние дорог, так как в основном между сёлами они полностью разбиты. Даже дороги, которые были более-менее нормальными, за зиму зерновозы разрушили окончательно. Также учитывались рост цен на масло, фильтры, запчасти. Водители давно просили повысить цены, а скачок стоимости бензина и дизеля подтолкнул их к этому, — объяснил Иван Стериополо. — Также влияет класс автобуса: маленькая маршрутка расходует мало топлива, а большому «Эталону» нужно почти вдвое больше. После повышения цен на топливо мы две недели определялись с тарифами, так как цены менялись каждый день. Сейчас в среднем бензин стоит 70 гривен, дизель — 74–75. На этой неделе соберём всех водителей и окончательно определимся по каждому маршруту.

Ранее мы рассказывали, подорожают ли пригородные маршрутки в Одесской области и публиковали комментарии областной власти.

Также «Одесская жизнь» приводила ответ мэрии Одессы относительно слухов о повышении стоимости маршруток.

Читайте также, с какими транспортными трудностями сталкиваются жители посёлка Котовского: «Автобус приходится штурмовать»: как одесситы ездят с Котовского в центр.

Юлия ВАЛИЕВА, фото автора