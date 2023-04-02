Какие книги читать детям во время войны, — советы специалистов

2 апреля во всем мире отмечается Международный день детской книги. Для детей книга может стать самым близким другом. Она рассказывает хорошую историю, учит морали и добрым делам, делает нас грамотными, а самое главное – погружает в сказочный мир, где мы становимся главным героем, и обязательно побеждаем зло.

Итак, как изменилось отношение к детской книге во время войны, и что лучше читать детям во время воздушной тревоги, сегодня нам рассказала Ольга Стемберская — директор одесской детской библиотеки № 40.

— Как-то изменилось отношение детей и их родителей к книгам из-за войны?

— На сколько важная и нужная сейчас книга детям, я поняла еще в начале вторжения. Родители начали писать в библиотечный чат, что дети очень хотят что-нибудь читать! Особенно во время воздушной тревоги, когда все сидят в бомбоубежище или в коридорах и просто ждут… Сейчас книги — это настоящее спасение, они помогают восстановить эмоциональный баланс. И главный совет для родителей детей до 10 лет: читайте своим мальчишкам и девочкам хорошие сказки на ночь!

— Какие книги вы рекомендуете читать детям сейчас?

— Конечно, я советую читать детям только положительные книги. Например, Лоренцо Паули «Лисичка идет в библиотеку» и Марьяна Горянская «Сиреневый медведь или живой игрушечный я». Или истории, которые имеют сюжет, в котором герои преодолевают много трудностей. Такие книги пример для малышей, а иногда и мотивация: Даниэль Пеннак «Та еще собачка» и «Миссия «Спасение» Евгении Завалий. Я могу перечислить несколько десятков книг для каждой категории детей, но лучше приходите в библиотеку, где вас ждут профессионалы-библиотекари.

— Как во время войны живет обычная детская библиотека?

— Библиотека продолжает работать несмотря ни на что. Пытаемся детей не только учить, но и организовывать что-нибудь интересное. Например, на неделе мы провели марафон «Детские писатели на защите Украины». Рассказывали детям и взрослым, кто из наших писателей сейчас в рядах ВСУ:

Сергей Гридин — «Игрушка»;

Виталий Запека — «Полинка»;

Сергей Лоскут — «Большие собаки боятся маленьких девочек» и «Чубзики»;

Сергей Пантюк — «Винчи и Эдисон»;

Павел Матюша — «Виечка».

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