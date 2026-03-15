В центре Одессы 14–15 марта прошел фестиваль «Магия весны», который состоялся в здании исторического Пассажа.

Гости события слушали живую музыку, посещали ярмарку украинских брендов, фудкорт и детскую интерактивную зону.

Организаторами фестиваля выступили благотворительный фонд «Тримай» и ивент-агентство «7:40».

В эти мартовские дни Пассаж в центре Одессы наполнился музыкой, детским смехом и ароматом кофе — корреспондентка «Одесской жизни» побывала на фестивале «Магия весны», чтобы увидеть событие собственными глазами. Журналистка прошлась по ярмарке украинских брендов, пообщалась с посетителями и зафиксировала атмосферу праздника такой, какой ее ощущали гости фестиваля. Информацию об организаторах события — благотворительном фонде «Тримай» и ивент-агентстве «7:40» — подтвердили по анонсам и материалам организаторов мероприятия.

Одесса расцвела под музыку: два дня «Магии весны» в Пассаже

14–15 марта Пассаж в центре Одессы превратился в настоящий весенний островок тепла посреди еще прохладного марта. Два дня фестиваля «Магия весны» от БФ «Тримай» и ивент-агентства «7:40» запомнятся надолго: музыка звучала с утра до вечера, люди улыбались, а дети были в полном восторге.

Живая музыка, песни — всё звучало так искренне, что мурашки бежали по коже. Детская зона работала без перерывов: игры, интерактивы, шоу — малышам не хотелось уходить домой. А на ярмарке украинских брендов можно было найти всё: от авторских украшений и декора до таких подарков, что рука сама тянулась к кошельку.

Фудкорт угощал вкусно и разнообразно — от горячих блюд до сладостей и теплых напитков. Всё было сделано с любовью, как и сам фестиваль.

«Магия весны» стала не просто событием — это было ощущение: Одесса открывает двери навстречу теплу, дружбе, музыке и надежде. Два дня, когда город вспомнил, что умеет радоваться. И что весна — это не дата в календаре, а момент, когда идешь по Пассаже, слышишь живую музыку, видишь счастливые глаза детей, чувствуешь запах кофе и цветов — и вдруг понимаешь: жизнь прекрасна…

Фото автора