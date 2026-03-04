Ключевые моменты:

В Одессе представили новый культурный проект, который объединяет украинскую классическую литературу и современное фотографическое искусство. В Международном культурном центре UNION открылась выставка «Лесная: свобода быть собой», созданная фотохудожницей Еленой Мартынюк в рамках культурно-образовательной инициативы Odesa ID.

Автор обратилась к одному из самых известных произведений украинской литературы — драме-феерии «Лесная песня». В своей работе она соединила театральную актерскую игру, фотографию и настоящие природные ландшафты, чтобы передать эмоциональную атмосферу и внутреннюю драму персонажей.

Моделями для фотосерии стали актеры Одесского академического музыкально-драматического театра имени Василько. Образ Мавки воплотила Тамара Лукаш, Лукаша — Ярослав Бабич, а дядю Льва — народный артист Украины Игорь Геращенко. В проекте их роли предстают не как сценическая постановка, а как визуальная история, где актерская пластика и природная среда создают новое прочтение классического текста.

Фотопроект начинался как серия иллюстраций к книге, но постепенно превратился в полноценную выставку. Экспозиция состоит из 70 фотографий, размещенных в трех залах, которые символически соответствуют трем актам «Лесной песни».

В культурном центре UNION состоялось открытие фотопроекта «Лесная: свобода быть собой» — современного художественного прочтения драмы-феерии «Лесная песня» Леси Украинки. Эта выставка не просто показывает фотографии — она говорит со зрителем языком света, тела и тишины.





Это история о выборе. О внутренней свободе. О смелости не предавать себя, даже когда за это приходится платить дорого.

Автор проекта, фотохудожница Елена Мартынюк, превратила классический текст в визуальную поэзию. Через природные ландшафты, пластику тел и живую эмоцию актеров «Лесная песня» зазвучала по-новому — тонко, психологически точно и болезненно современно. Здесь каждый образ словно спрашивает: а ты свободен быть собой?

Проект задумывался как серия фотоиллюстраций к книге. Но произошло большее: эти снимки выросли в полноценную выставку. Зрители увидели в них не просто литературные сюжеты, а собственные сомнения, выбор и ответственность. Природа стала равноправным «актером» — лес, трава, вода и небо участвуют в этой визуальной драме так же, как и люди, — рассказывают организаторы.

Три зала — три акта

На выставке — 70 фотографий в трех залах, каждый из которых соответствует отдельному акту «Лесной песни».

Съемки проходили не в студии, а в живом пространстве: в Ботаническом саду, Дюковском парке, в Нерубайском и даже в зоопарке. Актеры лежали в траве, держали в руках жаб, терпели холод и снег в финальных сценах. Все — ради правды образа.





Моделями стали актеры Одесского академического музыкально-драматического театра имени В. Василько.

Мавку сыграла Тамара Лукаш, Лукаша — Ярослав Бабич, дядю Льва — народный артист Украины Игорь Геращенко. Их лица на фотографиях — не просто роли, а внутренние состояния: нежность, протест, любовь, страх и светлая одиночество.





Тамара Лукаш признается, что роль Мавки была ее мечтой. И словно сама судьба подтолкнула ее к этому образу. Ее любимое фото — среди плюща в Ботаническом саду.

Где и когда можно посмотреть фотопроект

Организаторы проекта назвали выставку «частью души». Именно поэтому она открыта для всех. Вход свободный. Можно прийти один раз — и вернуться снова. Потому что здесь есть о чем подумать. И есть что почувствовать.





Проект создан к 155-летию со дня рождения Леси Украинки в рамках культурно-образовательной инициативы Odesa ID. Но на самом деле он о сегодняшнем дне. О нас. О свободе, которую не дают — ее выбирают.

Фотопроект «Лесная: свобода быть собой» работает в Международном культурном центре UNION (ул. Троицкая, 43) до 29 марта.

И это та выставка, после которой хочется выйти медленно. И немного помолчать.

