Ключевые моменты:

План запуска электротранспорта в Одессе — 1 апреля, с ограниченным количеством (до 34 единиц на маршрут).

Первые маршруты: трамваи №5, №15, №28; троллейбусы №3, №8, №9, №12 (сокращенные).

Зависит от ремонтов ДТЭК, стабильности сетей после атак.

Когда ждать трамваи и троллейбусы

Как сообщает издание «Думская», со ссылкой на два независимых источника в городском совете, уже 1 апреля в Одессе запустят электротранспорт. По первичным данным, на маршруты выйдет ограниченное количество транспорта – до 34 единиц по каждому маршруту.

«Мы готовимся к старту 1 апреля. Конечно, не в полном объеме, но начать нужно с чего-то. Рассматриваем трамвайные маршруты №5, №15, №28 и троллейбусные №3, №8, №9, №12. Это предварительный план, возможные дополнения. Маршруты будут сокращенными», — поделился собеседник из «Одессэлектротранса».

Однако директор КП «ОМЕТ» Николай Литовчук высказался сдержанно-оптимистично. По его словам, успех зависит от завершения ремонтных работ энергетиками ДТЭК на электросетях. Он добавил, что сейчас чинят контактную сеть и трамвайные пути. Кроме того, горожане заметят запуск трамваев за два дня до обкатки. Литовчук подчеркнул, что если трамваи появятся — значит, электротранспорт возвращается.

Кстати, в горсовете официально уверяют, что запуск не связан с завершением отопительного сезона. В мэрии заверили, что работа электротранспорта зависит от стабильного напряжения в сетях, а не от отопления.

Добавим, электротранспорт составляет 25% потребления электроэнергии города.

Напомним, 12 марта в КП «Одесгорэлектротранс» собрали работников для проверки готовности к запуску трамваев и троллейбусов. Тогда конкретные даты не назвали, но условно поставили дедлайн после 20 марта.