Ключевые моменты:

В парке Шевченко неизвестные повредили Александровскую колонну.

Памятник российскому императору Александру II недавно исключили из Государственного реестра.

Активисты считают, что объект должен быть демонтирован в рамках деколонизации.

Повреждение Александровской колонны в Одессе

Ночью в одесском парке Шевченко неизвестные повредили Александровскую колонну, установленную в честь российского императора Александра II. Когда именно произошел инцидент и кто причастен к повреждению памятника, пока неизвестно.

Ранее Министерство культуры Украины приняло решение исключить этот памятник из Государственного реестра недвижимых памятников. После такого решения объект больше не имеет статуса памятника национального значения.

В связи с этим активисты общественной организации «Деколонизация. Украина» заявили, что демонтаж Александровской колонны необходимо провести как можно быстрее.

Памятники, которые предлагают демонтировать в Одессе

Ранее в организации обновили список из ста памятников, которые, по их мнению, должны быть демонтированы в рамках процессов декоммунизации и деколонизации. В перечне есть и несколько объектов из Одессы и Одесской области.

Среди них — памятник Пушкину на Приморском бульваре, памятник Воронцову, Александру II, Льву Толстому, Ивану Черняховскому, бюст Родиону Малиновскому, а также памятник Пушкину возле литературного музея.

В других городах области также есть объекты, которые предлагают демонтировать. Например, в Подольске — мавзолей Котовского, в Татарбунарах — памятник Пушкину, в Болграде — памятник Ивану Инзову, а в поселке Бессарабское — памятник Зое Космодемьянской.

Также мы сообщали, что на памятник Дюка де Ришелье возле Потемкинской лестницы давят мешки с песком, вызывая трещины, коррозию, патину и просадку фундамента.

