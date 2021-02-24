«Великеє місто. Будинки високі»: одесские адреса Леси Украинки (фото)

25 февраля – день памяти великой дочери Украины Леси Украинки, Ларисы Петровны Косач-Квитки (1871-1913): мы отмечаем 150-лет со дня ее рождения.

«Великеє місто. Будинки високі» – так писала об Одессе в сборнике «Подорож до моря» Леся Украинка… В таком «высоком доме» трижды жила она и сама, когда посещала Одессу. Этот дом жив, он находится на улице Жуковского (тогда именовалась Почтовой), 27, построен в 1880-е по проекту архитектора Александра Бернардацци. Здесь жил юрист Михаил Комаров – друг семьи Леси Украинки.

Так часто бывала в Одессе…

В Одессу Лесю привело тяжелое заболевание – туберкулез. Узнав о болезни девочки, Комаров посоветовал ей посетить Куяльницкую грязелечебницу.

Сейчас на этом доме висит мемориальная табличка, где сообщается, что Леся Украинка трижды жила здесь – в 1889, 1890 и 1893 годах. Вероятно, по этой причине и считается, что Леся посещала Одессу всего три раза в жизни.

На самом деле она посещала южный город гораздо чаще – порой просто проездом.

Писатель и блогер Олег Кудрин рассказывает, что даже в свой последний путь «она ехала через Одессу. Точнее, Украинка в 1913 году была в Одессе дважды. В апреле – возвращаясь из-за границы. Побыв несколько дней в городе, поехала дальше в Киев. Там ей стало хуже. И тогда снова засобирались в южные края. В Грузию ехали опять через Одессу. 13 мая (по старому стилю) 1913 года Леся Украинка была в нашем городе последний раз».

Олег Кудрин называет также множество других одесских адресов Леси Украинки. Часть из них связана с Хаджибейским лиманом. Косачи очень рассчитывали на целебные свойства лиманной воды, рапы, грязей. Отдыхала она также на даче Комаровых «на горе над Хаджибейским лиманом». Леся вообще много ездила по одесской округе – аж до Аккермана и Шабо, где занималась виноградотерапией. Предостаточно адресов Леси Украинки и в центре города – Надеждинская (сейчас – Гоголя), Кузнечная, улица Жуковского.

В Одессе она много писала, ее книги продавались в одесских книжных магазинах, в частности, в магазине Суворина в «Пассаже». Стихи поэтессы печатались в одесской периодике, на одесской сцене в 1903 году была поставлена ее пьеса «Голубая роза».

В Одессе – памяти Леси

Как же увековечена память о Лесе Украинке в нашем городе, кроме мемориальной доски на старом доме на Жуковского? Был у нас Дворец культуры имени Леси Украинки на той же улице. Сейчас это здание занимает множество различных магазинов и организаций. Еще недавно в «память» о дворце культуры красовалась вывеска с именем Леси. Ее уже тоже нет.

Что есть? Именем Леси Украинки названа одна из улиц жилмассива Котовского. В октябре 2012 года памятник Лесе Украинке появился в Белгороде-Днестровском.

В Одессе тоже собирались установить памятник Лесе Украинке – к юбилею ее первого приезда в наш гостеприимный город. Всерьез собирались. Изо всех сил. Даже указывался адрес, где он будет установлен – Александровский проспект. Но «что-то пошло не так». Увы, в «великому місті з високими будинками» так и не нашлось желания, средств и места для появления памятника украинской поэтессе, писателю, переводчику, фольклористке, деятелю культуры…

Фото автора, фото памятника в Белгороде-Днестровском – «Думская»