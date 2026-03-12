Ключевые моменты:

12 марта в КП «Одесгорэлектротранс» собрали работников для проверки готовности к запуску трамваев и троллейбусов.

Конкретных дат не назвали, но ориентировочно после 20 марта.

Электротранспорт стоит с 13 декабря из-за удара по энергетике региона.

В Одесской области нет целых подстанций Укрэнерго, из 11 трансформаторов работает четыре.

Одесситы ждут электротранспорт

По информации «Думской», 12 марта в КП «Одесгорэлектротранс» состоялось собрание работников. Правда, конкретные даты запуска электротранспорта не назвали, однако отметили, что это может произойти после 20 марта. К слову, у руководства большие сомнения относительно точной даты ввода трамваев и троллейбусов на маршруты.

В общем, встречу организовали, чтобы выяснить, сколько сотрудников готовы вернуться на рабочие места в случае возобновления движения.

Добавим, что электротранспорт в Одессе не работает с 13 декабря после массированного удара по энергетике региона.

По словам депутата Алексея Кучеренко, в Одесской области нет ни одной подстанции НЭК Укрэнерго. Разрушение магистральных подстанций колоссальные, ведь вместо нужных 11 силовых трансформаторов функционирует всего четыре. С начала прошлого года атаки РФ уничтожили 34 крупных подстанций 110 кВ — это около 45% от их общего количества в области. Большинство повреждений приходятся на Одессу и пригород, где некоторые объекты обстреливали неоднократно.

Также читайте: Месяц или несколько? Почему сроки запуска электротранспорта в Одессе вызывают сомнения