Ютуб-каналы, которые помогут лучше понять историю Украины

WiseCow

Видео-лекторий предлагает бесплатные лекции по искусству, истории, культуре, литературе, кинематографу и моде Украины и мира, а также свежие культурные новости.

Количество подписчиков — 19,5 тысячи.

«Локальна історія»

В 2013 году команда энтузиастов объединилась, чтобы собрать воспоминания старожилов — очевидцев важных исторических событий ХХ века, а также оцифровать древние фотографии и документы.

Количество подписчиков — 57,8 тысячи.

«Точка збору»

Ютуб-канал выпустил отдельный образовательный проект, чтобы популяризировать нашу историю. Вместе с учителем авторы говорят о событиях и выдающихся украинцах.

Количество подписчиков — 102 тысячи.

«Історія на карті»

Автор программы рассказывает о ключевых событиях истории в разных уголках мира, и Украина не исключение. Для лучшего понимания событий в видео используются географические карты.

Количество подписчиков — 106 тысяч.

«Хмаринка Science»

Научный ютуб-канал демонстрирует цикл из двадцати трех лекций профессора Йельского университета Тимоти Снайдера — «Становление современной Украины». Курс охватывает период в 2500 лет нашей истории.

Количество подписчиков — 162 тысячи.

Kozak UA

Канал ведет просветительскую работу, чтобы преодолеть стереотипы, навязанные нам империей и СССР. Поэтому предоставляет информацию о выдающихся событиях в Украине и мире.

Количество подписчиков — 136 тысяч.

«WAS: популярна історія»

Здесь не просто рассматривают исторические события, а пытаются понять и логически обосновать поступки известных личностей, а также найти ответ на вопрос: «Почему так сделали?».

Количество подписчиков — 431 тысяча.

«Реальна історія»

Автор проекта создает небольшие видео на важные исторические темы, которыми сейчас спекулирует россия. Он раскрывает реальные исторические факты, которые проверяют профессиональные историки.

Количество подписчиков — 439 тысяч.

«Історія без міфів»

Популярный ютуб-канал о прошлом Украины и мира. Темы выпусков охватывают все сферы жизни: политическую, экономическую, историческую, культурную, искусство, спорт и биографии выдающихся личностей.

Количество подписчиков — 800 тысяч.

«Імені Т.Г. Шевченка»

Ютуб-канал рассказывает о выдающихся событиях в Украине, разъясняет отдельные исторические тайны и секреты, а также открывает неизвестные имена и забытые фамилии, важные для украинской аудитории.

Количество подписчиков — 925 тысяч.

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