Ключевые моменты:

На территории Национального природного парка нашли уже более 20 голубых крабов.

Этот вид родом из атлантического побережья Америки и, вероятно, попал в Черное море через судоходство или миграцию.

Ученые опасаются, что краб может вытеснять местные виды и нарушать экосистему.

Откуда в Одесской области взялся голубой краб?

На побережье Черного моря, в пределах Национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области, нашли более двух десятков голубых крабов.

Как сообщил доктор биологических наук и руководитель научно-исследовательского отдела парка Иван Русев, после февральских штормов 2026 года сотрудники парка и местные жители начали регулярно находить этих морских животных на берегу. На данный момент зафиксировано около 20 особей, но ученые уверены, что «пришельцев» гораздо больше — многих из них успевают съесть хищники до прихода исследователей.

Кроме голубых крабов, море выбросило и другие виды: травяных, каменных, фиолетовых и плавунцов.

Угроза для экосистемы Черного моря

Голубой краб относится к так называемым видам-вселенцам — организмам, которые появляются в новых для себя природных условиях. Его естественный ареал находится вдоль атлантического побережья Америки — от Канады до Аргентины.

Ученые считают, что в Черное море этот вид мог попасть вместе с балластными водами судов. Также возможна постепенная миграция через Средиземное и Мраморное моря, где голубой краб уже успел распространиться.

Для него особенно подходят лиманы и прибрежные мелководные зоны с невысокой соленостью. Именно такие условия характерны для северо-западной части Черного моря, поэтому вид может продолжить распространяться.

Несмотря на красивый окрас и деликатесное мясо, биологи называют голубого краба опасным инвазионным видом. Благодаря своим задним ножкам-веслам он отлично плавает и быстро перемещается, охотясь на моллюсков и мелкую рыбу. Его всеядность и агрессивный характер способны нарушить природный баланс в прибрежной зоне. Ученые продолжают мониторинг, чтобы понять, насколько глубоко этот экзотический хищник успел внедриться в местную флору и фауну.

