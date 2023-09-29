Как устроена библиотека Грушевского: фотоэкскурсия по залам и закрытым местам (фото)

Всеукраинский день библиотек в независимой Украине отмечают уже четверть века. А одним из самых «библиотечных» и читающих городов страны считается Одесса. К празднику мы подготовили фотоэкскурсию по библиотеке имени Грушевского.

Библиотеку имени Грушевского мы выбрали за ее универсальность. Здесь каждый может найти для себя литературу по вкусу, повысить образовательный уровень в любой сфере знаний, узнать что-то новое о родном городе и области. Перечислять достоинства заведения можно долго, но давайте лучше откроем его двери и пройдемся по коридорам, отделам и хранилищам.

Холл

Здесь можно бесплатно записаться в библиотеку. Здесь заведут персональный читательский билет и занесут читателя в базу. На момент подготовки материала в базе насчитывалось 27 тысяч 738 человек. Библиотека обслуживает не только одесситов, но переселенцев и жителей области.

Отдел социокультурной деятельности и периодической литературы

Современное пространство, открытое для каждого. Здесь находятся книги современных украинских авторов, а также переводы классики на украинский язык. Все в свободном доступе — читатели могут брать книги, располагаться в зоне комфорта на диванах или в креслах и наслаждаться чтением. Кроме того, есть компьютеры и бесплатный вайфай, также можно зарядить пауэрбанки и телефоны.

Музей украинской книги

Настоящая гордость библиотеки. Правда, сейчас здесь экспонаты не демонстрируются, так как во время войны все они находятся в книгохранилище, готовые к эвакуации. Тут же находится и кинозал, где проводятся конференции и кинопремьеры, вечера и постоянные выставки.

Музей библиотеки

Рекордсмен Книги рекордов «Гиннесса» как амбассадор культурных учреждений. Кроме того, в музее можно увидеть меморандум о сотрудничестве, подписанный с библиотекой Ливерпуля.

Здесь находятся рабочие копии печатных приборов, которые изобрел украинский первопечатник Иван Федоров. Есть и модели более современных печатных станков.

Хранилище библиотеки

Насчитывает полтора миллиона единиц хранения. Обстановка здесь немного мистическая, а случайно забредший читатель запросто может заблудиться в лабиринте стеллажей.

Отдел персонального абонемента

Отсюда книги можно брать домой. Здесь также находится отдел юридической литературы, работа в котором поставлена очень серьезно. Сотрудники ведут блог под названием «Юридический мир в библиотеке».

Алфавитный каталог

Основа справочно-поискового аппарата. Здесь по алфавиту размещены все книги, которые хранятся в библиотеке с 1962 года. Все остальные книги можно найти в генеральном каталоге. Кстати, для тех, кто не знает: современные информационные ресурсы построены по принципу библиотечного каталога, даже Википедия.

Отдел литературы на иностранных языках

Здесь много интересных изданий, например, уникальные энциклопедии «Британника» и «Американа». Когда в Великобритании умерла королева-мать, в ее честь была организована выставка, где были представлены ее фото в молодости. Фотографии нашли именно в этих энциклопедиях. В библиотеке также проходило мероприятие, посвященное первому появлению в литературе Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Первая книга об этих героях, изданная в Англии, хранится в этом отделе.

Отдел электронной библиотечно-библиографической информации

Здесь в оцифрованном виде хранится весь фонд библиотеки. Именно здесь проводят оцифровку изданий, а также размещают новости на библиотечных страничках в соцсетях. В отделе находится уникальный цифровой аппарат, с помощью которого буквально за минуту можно оцифровать весьма внушительную книгу. Затем ее переводят в формат pdf и выкладывают в интернет. Правда, оцифровывают здесь только те книги, на которые есть спрос в цифровом формате.

Читальный зал

По совместительству играет роль официального хаба цифрового обучения. Здесь проходят курсы украинского языка, лекции для Университета третьего возраста и обучение цифровым навыкам. Желающие изучают, как пользоваться телефоном, смартфоном, компьютером, а изображение выводят на огромный экран, чтобы все могли его разглядеть. Также в хабе проходят литературно-музыкальные вечера. Недавно студенты кафедры народных инструментов по классу кобзы проводили здесь зачетный концерт.

Отдел научно-методической литературы

Мозг библиотеки. Он курирует 677 библиотек области, а также библиотеки других ведомств. Сотрудники отдела разрабатывают методические материалы по разным темам, читают лекции на курсах повышения квалификации библиотечных специалистов области. Кроме того, они ведут блог и размещают на сайте методические пособия.

Отдел обработки литературы и организации каталогов

Здесь находится генеральный каталог, где можно найти все книги, которые есть в библиотеке. Здесь книги регистрируют — присваивают инвентарный номер. То есть книге выдают паспорт, благодаря которому ее можно найти. Потом книги отдают в отдел обработки, откуда они попадают в фонды.

Отдел краеведения

Здесь хранится литература по истории Одессы и Одесской области. Здесь можно найти информацию обо всем, что касается наших родных мест. Картотеку отдела собирали более 60 лет. Здесь есть даже раритетные энциклопедические издания, например, адресные книги Одессы 1911 и 1914 годов, представленные также в электронном виде. Кроме того, сотрудники отдела ведут блог «Одесский краевед».

Отдел редких книг

Самые редкие книги, находящиеся здесь, были изданы в конце и даже в середине XVIII века. Когда-то в библиотеке хранились даже книги, изданные в Венеции, — палеотипы и инкунабулы, однако в 1930-е годы многие редкие издания советская власть вывезла и продала за границу. Кроме того, в отделе была очень богатая коллекция иудаики. Однако во время Второй мировой войны, при румынах, все, что было написано на иврите и идише, было уничтожено. Книги вывозили грузовиками на толевый завод и сжигали. Это были тонны книг. Самые старые украинские книги, которые хранятся в библиотеке, относятся к концу XIX века. Но они тоже считаются редкими, потому что в те годы издавалось очень мало книг.

Отдел информации по вопросам культуры, искусства и связям с общественностью

Самый «общительный» отдел в библиотеке. В его функции входит собирать материал из печатных и электронных изданий обо всех культурных мероприятиях Одессы и области, обрабатывать его, а затем информировать об этих событиях департаменты культуры, а также библиотеки, театры, музеи и другие культурные учреждения города. При этом сотрудникам приходится иметь дело с огромным объемом информации.