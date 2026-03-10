Ключевые моменты:

Материал подготовлен на основе информации местных органов власти и социальных служб Петроверовской громады. Журналисты пообщались с начальницей Службы по делам детей Петроверовского сельского совета Еленой Колисниченко, которая рассказала о количестве детей, формах их устройства и процедуре возвращения из-за границы.

Комментарий также дал глава Петроверовской громады Артём Демчуков, рассказавший о поддержке семей и сотрудничестве с благотворительными организациями.

В статье также учтена информация международных партнёров и благотворительных организаций, в частности поддержка Детского фонда ООН (UNICEF) и украинских благотворительных фондов, которые обеспечивали семьи техникой, мебелью, гуманитарной помощью и продуктами.

Все дети в громаде имеют семьи

В Петроверовской громаде Березовского района местная власть в сотрудничестве с соответствующими службами и международными партнёрами смогла вернуть из-за границы девять детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки — уроженцев громады, которых эвакуировали за рубеж из-за полномасштабного вторжения и которые хотели вернуться домой.

По информации начальницы Службы по делам детей Петроверовского сельского совета Елены Колисниченко, все 42 ребёнка, лишённые родительской опеки, и дети-сироты растут в полноценных семьях.

Двух малышей усыновили, остальные воспитываются в приёмных семьях или находятся под опекой, ещё семеро родных братьев и сестёр окружены теплом и любовью в детском доме семейного типа. Из бюджета громады выделено один миллион 100 тысяч гривен на реализацию программы «Обеспечение жильём детских домов семейного типа на 2025–2027 годы».

Вика и Назар

Одними из первых из Европы в Петроверовку вернулись сироты Виктория и Назар Булаши. Дети более трёх лет находились в эвакуации в Германии вместе с другими воспитанниками Андреево-Ивановского интерната. В это учреждение они попали после смерти родителей.

Ещё троих их братьев и сестёр приютила родная бабушка. После её смерти племянниками опекается их дядя Сергей Парапир вместе с женой Юлией, у которых есть двое собственных детей.

Внезапный переезд за границу стал для Вики и Назара тяжёлым испытанием: чужая страна, другой язык, новая среда и постоянная тоска по родному краю. К счастью, долгие месяцы вынужденной разлуки закончились. Вика и Назар наконец воссоединились со своими родными, чувствуют тепло родного дома, любовь и поддержку.

Решающую роль в возвращении сирот на Одесчину сыграл их 51-летний дядя Сергей — работник местной школы, который проявил мужество и большую ответственность, чтобы взять под опеку ещё двоих сирот.

После оформления и согласования необходимых документов Сергей преодолел тысячи километров, чтобы встретиться с племянниками и привезти их домой.

Его жене даже пришлось оставить работу, чтобы заботиться уже о семи детях.

О комфорте вернувшихся из-за границы детей позаботился Детский фонд ООН — UNICEF, предоставив двухъярусную кровать, мобильные телефоны, ноутбуки, стиральную машину на восемь килограммов, постельное бельё, матрасы, подушки, одеяла, полотенца, канцелярские принадлежности, кухонный стол и шесть стульев.

Существенную помощь многодетная семья Парапиров получила и от благотворительного фонда «Ветры перемен».

Семеро братьев и сестёр Безпрозванных

Наконец завершилась и разлука семерых братьев и сестёр Безпрозванных из села Бараново, лишённых родительской опеки. Более четырёх лет они были разделены границами, а теперь наконец воссоединились и получили любящую и заботливую семью.

— Родители не обеспечили своим детям надлежащие условия проживания и ухода. Поэтому мы были вынуждены изъять их из семьи и устроить на воспитание в государственные детские учреждения, — рассказала начальница Службы по делам детей Петроверовского сельского совета Елена Колисниченко. — С началом войны четверо детей попали в приют в Польше, а самые маленькие — в Румынию, в дом ребёнка. Теперь мы вернули их в Украину и нашли для них дом в детском доме семейного типа семьи Оксаны Дзиговской и Николая Дементия. Процедура возвращения детей длилась целый год, всё происходило поэтапно и с немалыми усилиями.

Госпожа Елена сообщила, что сначала на родную Одесчину вернули четырёх детей, для которых заранее подготовили семейные условия проживания. Позже ещё трое детей вернулись домой и присоединились к своим родным. Сегодня братья и сёстры снова вместе.

14 детей — и все родные

Фото Основатели детского дома семейного типа Оксана Дзиговская и Николай Дементий

Свой детский дом семейного типа супруги Оксана Дзиговская и Николай Дементий из села Цибулёвка Знаменской сельской громады основали ещё в 2013 году.

Сначала они взяли под опеку двоих детей из детского дома, а позже начали заботиться и о других. Всего одновременно у них воспитывались 20 детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки. Сейчас родители заботятся о 14 детях.

Супруги-опекуны рассказывают, что всех своих воспитанников считают настоящей семьёй.

— Быть в любящей семье — это знать, что ты кому-то нужен. И это лучшее чувство, которое мы можем подарить нашим детям, — рассказала Оксана Дзиговская.

Возвращение детей в Украину стало важным результатом сотрудничества громады с частными лицами, государственными организациями и другими странами.

— Было трудно, но мы это сделали. Благодаря всесторонней поддержке международных партнёров и благотворителей дети теперь дома, и для них созданы достойные и безопасные условия жизни, — добавила Елена Колисниченко.

Помощь благотворителей — настоящее спасение для 200 семей

Реагируя на вызовы военного времени, многочисленные благотворительные фонды помогают семьям и детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Весомую благотворительную деятельность на территории Петроверовской громады ведёт фонд «Наша хата Украина», основанный уроженкой этих мест американкой Татьяной Винограденко. Под постоянной опекой благотворителей находятся 40 семей, в которых воспитываются 150 детей. Дважды в месяц они получают продуктовые и хозяйственно-бытовые наборы, а при необходимости — лекарства. В прошлом году на День усыновления к денежной помощи от громады представительница фонда Екатерина Садко добавила продукты, сладости и бытовую химию.

Недавно благотворители помогли одной уязвимой семье сделать ремонт в доме, приобрести мебель, постельное бельё и посуду, что позволило оставить детей в семье и не лишать мать родительских прав.

Благотворительный фонд «Ветры перемен» (глава Наталья Вегриян) постоянно оказывает гуманитарную помощь многодетным семьям: бытовую химию, вещи и бельё для новорождённых и другое.

Также тесное сотрудничество налажено главой громады Артёмом Демчуковым с благотворительным фондом «Доброе начало Украина» (представительница Эсфирь Максимюк). Благодаря их поддержке многие семьи регулярно получают финансовую помощь, продуктовые наборы, бытовые моющие средства, средства гигиены, подгузники и молочные смеси для детей, обувь и канцелярские принадлежности.

— Гуманитарная миссия благотворителей является для наших почти двухсот семей и их детей настоящим спасением в это сложное время. Без такой поддержки нам было бы трудно справиться с этой ситуацией. Ведь необходимыми продуктами и другими вещами обеспечивается немало жителей громады, прежде всего дети, которые, к сожалению, находятся в сложных условиях, — подчеркнул глава Петроверовского сельского совета Артём Демчуков.

Справка «ОЖ»

В 2022 году по решению украинского правительства 4811 детей — воспитанников интернатных учреждений — временно вывезли в Польшу, Германию, Италию, Турцию, Австрию, Румынию, Швейцарию, Испанию, Нидерланды, Чехию, Литву, Словакию, Израиль, Францию, Словению, Швецию, Венгрию, Грецию и Хорватию.

После изменений в законодательстве, введённых в 2024 году, украинских детей можно возвращать в страну только в детские дома семейного типа, приёмные семьи, под усыновление или под опеку родственников и патронатных воспитателей.

Цифра

В Березовском районе работают 13 детских домов семейного типа, где воспитывается 101 ребёнок. Создано 19 приёмных семей, в которых живут 43 ребёнка. В 163 семьях опекунов воспитываются 397 детей, а в 29 семьях усыновителей растут 32 ребёнка.

