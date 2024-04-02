2 апреля отмечают День детской книги: топ известных миру украинских детских книг

История праздника

Праздник был учрежден в 1967 году по инициативе Международного совета по детской книге. Дата была выбрана не случайно — именно в этот день 2 марта 1804 года родился всемирно известный датский писатель Ганс Христиан Андерсен.

Жанр детской литературы появился сравнительно недавно. До середины XVII века детям рассказывали сказки устно. В XVII веке детям уже читали такие известные сегодня произведения, как «Робинзон Крузо» Д.Дефо и «Путешествия Гулливера» Дж.Свифта. Правда эти книги изначально были написаны для взрослых. Весьма популярными в то время были сборники восточных сказок. И только в XIX веке появились произведения, специально написанные для детей.

Так, в 1744 году свет увидела первая детская книжка развлекательного характера под названием «Маленькая хорошенькая карманная книжечка». Ее автором и издателем был популяризатор детской книги тех времен — Джон Ньюбери. Издание отличалось красивой обложкой и увлекало детей веселыми играми и яркими иллюстрациями.

Среди известных детских писателей того времени были братья Гримм и Г.Х. Андерсен, который внес огромный вклад в создание детской художественной литературы.

Первая печатная детская книга в Украине появилась в 1574 году. Это было учебное издание под названием «Руська граматика, или Букварь».

В настоящее время детская литература не просто жанр в художественной литературе, а целое направление в книгоиздательском деле.

ТОП-10 известных миру украинских детских книг

Украинская детская литература только недавно начала обращать на себя внимание мирового сообщества. Широкий мир увидели переводы на иностранные языки книг, появившихся в международных каталогах, таких как «Белые вороны» (The White Ravens), в почетных списках литературной премии Ганса Христиана Андерсена. Благодаря участию и победам в авторитетных премиях, некоторые детские книги украинских писателей получили огромный успех у зарубежных читателей.

«Одесская жизнь» составила рейтинг самых известных украинских детских книг:

Народная сказка «Рукавичка» издательства «Учебная книга – Богдан», в 2011 году, с иллюстрациями Романы Романишин и Андрея Лесива заняла первое место в нашем топе.

В 2011 году эта книга победила в конкурсе Международного биеннале иллюстрации в Братиславе «ВЕЛ 2011». А уже весной 2012 года «Рукавичка», оформленная львовской творческой студией «Аграфка», появилась в уже упомянутом каталоге «Белые вороны». Таким образом имена художников Романы Романишин и Андрея Лесива навеки запечатлелись в списках художников, создающих лучшие детские книги в мире.

«Тореадоры из Васюковки» Всеволода Нестайко — это культовое произведение, вошедшее в перечень золотой классики украинской литературы. Книга отмечена в «Почетный список Андерсена» и переведена на двадцать языков! Это первое издание новой авторской редакции романа с новыми чрезвычайно веселыми эпизодами.

Благодаря великолепному умению автора создавать юмористические истории, серия веселых рассказов порой доводит читателей к безудержному смеху.

«Сказка о Старом Льве» Марьяны Савки, изданная в 2011 году львовским «Издательством Старого Льва».

Эта книга попала в «Белых ворон» одновременно с «Рукавичкой». Марьяна Савка создала стихотворную легенду о Льве-сказочнике, который живет «в городе, называемом по-княжескому Львов», пьет галицкий кофе и пишет сказки на печатной машинке, принимая у себя гостей из экзотических местностей – слона, жирафа и крокодила. Сама книга стала некоей попыткой мифологизировать для детей старинную «культурную столицу» Украины. Кстати, такой же легендой и питается само издательство.

«Восемь дней из жизни бурундука» — озорная повесть Ивана Андрусяка с рисунками Анны Осадко сразу завоевала немало поклонников. Книга выдана в 2012 году издательством «Грани-Т».

«Восемь дней из жизни бурундука» – психологическая повесть о семикласснике Иване Боднаруке, в которой соединились и первая любовь, и проблемы с изучением точных наук, и подростковые комплексы, и даже попытка вырастить «карманного» чертика для воплощения своих желаний.

Продолжением истории стало издание о приключениях почти взрослого Вани – «Влюбленный Бурундук», которое увидело свет в 2015 году.

«Репка. Старая сказка, по-новому рассказал Иван Франко» также попала в «Белые вороны» и на четвертое место нашей подборки. Это и не удивительно, ведь и в этом бестселлере иллюстрации выполнены «Аграфкой» – Романой Романишин и Андреем Лесивым.

Свежий взгляд на нестареющую классику украинского народного творчества снова перехватил дыхание читателям. В конце сказки расположился словарик непонятной (архаической) лексики, ведь авторами использован пересказ именно Ивана Франко.

«Стихов полная рукавичка» — книга Василия Голобородько, которая проиллюстрирована Ингой Леви и издана в 2010 году издательством «Грани-Т».

Книга состоит из детских верлибров Василия Голобородько и оснащена сдержанными и лаконичными иллюстрациями Инги Леви. «Стихов полная рукавичка» также вошла в каталог The White Ravens в Мюнхене.

«Звезды и маковые зернышки». С этой книгой Романа Романишин и Андрей Лесив дебютировали в качестве авторов.

Книга, выпущенная в 2014 году «Издательство Старого Льва», рассказывает о маленькой девочке Доре и о том, что не стоит бояться сложных задач, ведь их можно выполнить постепенно, начиная с простых шаго

И хотя некоторые литературные критики обвиняют маленькое произведение в недостатке «писательского таланта», это не помешало книге получить престижную награду премии BolognaRagazzi и стать популярной в мире. Так, несколько видоизмененное произведение издано во Франции, Корее, Аргентине.

«Лесная песня» Леси Украинки входит в школьную программу, а современное издание с необычными иллюстрациями Полины Дорошенко творит чудеса: оно вносит изменения в восприятие произведений писательницы и заставляет прочитать хотя бы одну книгу.

Нетипичные для украинской классики иллюстрации молодой и талантливой художницы по достоинству оценили и мюнхенские библиотекари, добавив книгу издательства «Основы» (2014) в каталог «Белые вороны» того же 2014 года.

«Кто сделает снег» — еще один шедевр 2013 года от «Издательства Старого Льва», уже почти ожидаемо попал в «Белых ворон», а также собрал почти все возможные награды в области детской литературы: «Детская книга года ВВС», «ЛитАкцент года».

Авторами замечательной книги являются супруги Марьяна и Тарас Прохасько. В повести «Кто сделает снег» речь идет о жизни большой семьи кротов, любви, взаимопомощи, вечных ценностях и открытости миру. Главная идея произведения – спокойный рассказ о жизни, какой она есть и какой должна быть в любящей семье.

«Война, изменившая Рондо» — еще одно произведение Романы Романишин и Андрея Лесив.

Украинские авторы вновь оказались среди отмеченных премией Международной выставки в Болонье в 2015 году. И снова это заслуга творческой студии «Аграфка» и еще, возможно, в чем – результат того, что с весны 2014-го слова «Украина» и «война» все чаще стали появляться в заголовках мировых новостей.

«Война, изменившая Рондо» лежит на границе между метафорической книжки-картинки для детей и иллюстрированной притчей для взрослых. Художники взялись за непростое дело – рассказать детям о войне, да еще и, очевидно, по свежим следам.