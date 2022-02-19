Одесские истории: как городская библиотека Одессы в начале ХХ века отпраздновала новоселье

В сентябре 1829 года по обращению графа Воронцова император Николай I издал указ, который позволил основать в Одессе городскую публичную библиотеку. Благодаря содействию общественных деятелей, ученых и политиков, она стала первой в Украине и второй в Российской империи после императорской в Санкт-Петербурге.

Перед открытием библиотеки в городе вспыхнула эпидемия чумы, поэтому торжественное событие пришлось отложить до весны 1830 года. На момент открытия фонд библиотеки насчитывал более пяти тысяч книг. Собрание постоянно увеличивалось, например, граф Воронцов подарил библиотеке «собрания дорогих по редкости произведений» — 600 томов французских классиков в роскошном издании Фирмена Дидо. Примеру губернатора подражали многие богатые одесситы, и библиотечный фонд пополнялся новыми книгами.

Вскоре здание, в котором находилась библиотека, стало для нее тесным, и ей пришлось несколько раз менять адреса. Сначала она находилась на Греческой улице, в 1883 году переехала в здание, где сейчас находится Одесский археологический музей, а в 1903 году для библиотеки отвели новый участок — на улице Херсонской. Библиотечное здание строилось несколько лет, а руководил работами известный архитектор Федор Нестурх. И наконец в 1907 году библиотека еще раз отпраздновала новоселье.

Очень многим городская публичная библиотека была обязана графу Михаилу Толстому, который 22 года занимал должность ее попечителя. Он пожертвовал десятки тысяч томов в ее фонды, помогал деньгами. В 1909 году Толстой получил звание почетного гражданина Одессы. А в 1919 году граф передал библиотеке «в полную собственность все собрание книг», принадлежащих его семье.

Источники: grad.ua, Википедия

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