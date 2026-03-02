Ключевые моменты:

В результате утренней дроновой атаки в Одессы зафиксированы серьезные разрушения частных домов.

На месте обнаружены обломки ударных беспилотников с характерной маркировкой.

На месте работают экстренные службы, включая газовиков и ГСЧС.

По официальной информации, погибших и пострадавших нет.

Напомним, сегодня утром в Одессе и Одесском районе (как и других районах области) несколько раз звучал сигнал воздушной тревоги. Сообщалось о движении с акватории Черного моря группы ударных БпЛА в сторону разных районов Одессы и пригорода. Прогремели взрывы.

По данным Одесской ОВА, в результате «прилета» был разрушен частный жилой дом, на месте возник пожар.

На фото нашего корреспондента отчетливо видны последствия этой атаки: разбитый вдребезги бетон, вывернутые оконные рамы и зияющие дыры в стенах домов. А среди обломков кирпича на траве лежат фрагменты черных крыльев «шахедов» – безмолвные улики российского террора.

Позже глава ОВА Олег Кипер уточнил: в результате удара беспилотника по гражданской инфраструктуре Одессы утром 2 марта зафиксированы повреждения на территории двух домохозяйств. Есть разрушение конструкций, повреждены фасады, крыша, остекление.

К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте продолжают работу соответствующие службы. Продолжается фиксация последствий и устранение повреждений.

