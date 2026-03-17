Ключевые моменты:

Громада расположена на водоразделе рек Днестр, Южный Буг и путей к Черному морю;

В селах есть помещичьи усадьбы, дома под соломенной крышей и исторические локации Подолья;

Развивают зеленый туризм: «зеленые усадьбы», гастротуры и фестиваль «Пан Борщ»;

Громада запускает индустриальный парк «Р-33» несмотря на военные риски.

Этот материал родился во время визита журналистки «Одесской жизни» в Куяльницкую громаду Одесской области и ее разговора с заместительницей главы громады Софией Ходюк, которая занимается экономическим развитием территории, привлечением инвестиций и поиском новых возможностей для сел.

Но мы показываем громаду не только через цифры, а и через ее историю, настроение и ритм жизни. Это позволяет увидеть более широкую картину — как небольшие села на севере Одесской области ищут свой путь в современных условиях.

В центре внимания — действующие инициативы: «зеленые усадьбы», гастрономические маршруты, локальные фестивали, попытки развивать переработку и создание индустриального парка.

Во время работы над статьей мы также обратились к Плану восстановления громады, созданному при участии украинских экспертов и при поддержке Программы развития ООН, чтобы понять, как эти локальные истории вписываются в более широкую стратегию — от энергоэффективности до развития малого бизнеса.

Досье «ОЖ». Кто такая София Ходюк

София Ходюк – заместительница главы Куяльницкой громады по экономическим вопросам. Координирует реализацию Плана восстановления и развития громады, в частности, создание индустриального парка «Р-33». Отвечает за привлечение инвестиций и внедрение инновационных экономических инициатив для развития сельских территорий. Принимает участие в деятельности, направленной на повышение роли женщин в местном самоуправлении.

Есть что посмотреть, есть чем удивить

Куяльницкая громада – прекрасный край Подолья в Одесской области. Здесь, в верховьях степных рек, сходятся водораздельные пути, из которых три имеют большое значение: водораздел трех направлений – Днестра, Южного Буга, Черного моря. Эти три направления известны более четырех тысяч лет.

Возглавляет громаду Сергей Паламарчук, и ей есть что показать и чем удивить любителей зеленого туризма. Здесь сохранились следы курганов киммерийцев, скифов, сарматов. Готы, гунны, славяне (анты, уличи, тиверцы), угры, а затем печенеги, половцы находили здесь все необходимое для подготовки к дальним походам на Юг и Запад. Где-то на этой территории, отмечают краеведы, существовал летописный город племени тиверцев – Пересечен.

На территории края сохранились старинные здания – помещичьи усадьбы и дома с камышовыми крышами.

Путешественников ждут парк Юревичей в Нестоитом, дворец Леонтовичей в Косах, усадьба Маслинского в Вишневом, «Сказочный сад» в Борщах, экономия Евгения Чикаленко в Перешорах. А село Косы расскажет о первой на украинском юге школе лирников – музыкантов, игравших на колесной лире.

В громаде можно получить настоящее удовольствие от тишины и традиционных аутентичных блюд. Здесь могут научить готовить все: от украинского борща до чешских кнедликов, печь хлеб, книши и вертуты, плацинды и паляницы, ездить верхом на лошадях на местном ипподроме.

Как работают «зеленые усадьбы»

– Еще до большой войны мы разработали программу развития зеленого туризма. Одним из направлений стало создание базы данных «Зеленая усадьба», в которую внесены данные людей, готовых принимать у себя путешественников, то есть создавать «зеленые усадьбы», вкладывая в них средства и получая прибыль, – рассказывает заместительница главы Куяльницкой громады София Ходюк.

Многие местные жители уже приняли участие в проекте во время проведения в громаде фестиваля «Зерно».

Из-за коронавируса фестиваль прошел онлайн. Но был запущен пилотный проект, в рамках которого команда посетила громаду, чтобы показать людям, как работает зеленый туризм. Гости оставались ночевать в «зеленых усадьбах», и их владельцы получали доход от приема туристов. Этот проект должен был работать и во время фестивалей борща. Однако угроза атак заставила проводить однодневные мероприятия.

Жители опасаются вкладывать и свои, и грантовые средства

Будучи крупной аграрной громадой, здесь серьезно задумались о развитии сельского хозяйства, поддерживая мелкие фермерские хозяйства. Ставка делается на стимулирование выращивания устойчивых культур и развитие перерабатывающей промышленности, объединение мелких производителей.

– К сожалению, наши фермерские хозяйства долгое время не занимались переработкой собственной продукции, что значительно увеличило бы прибыль и положительно повлияло на экономику хозяйств и региона в целом. Сейчас мы завершаем подготовку механизма закупки оборудования для мини-пекарен и маслобоен. Работаем с фермерами над открытием перерабатывающих мини-предприятий, – рассказывает София Ходюк.

Но, как она отмечает, процесс идет непросто. Жители Куяльницкой громады опасаются вкладывать и собственные средства, и грантовые. В других громадах не боятся рисков, фермеры из соседних громад обращаются к Софии Ходюк за помощью в оформлении документов.

– Не стоит ждать, что придет крупный инвестор, даст средства и тогда мы заживем. Нужно самим стремиться улучшать свою экономику, – уверена пани София.

Фестиваль «Пан Борщ» пришелся по душе всем

Несмотря на атаки и блэкауты, громада развивается. Именно с целью развития туризма и сохранения наследия здесь создали туристический проект «Ягорлыкский ключ», который охватывает этно-гастротуры, эко- и агротуры.

Сам Ягорлыкский ключ расположен на водоразделе Днестра, Южного Буга и путей к Черному морю и является частью пригородной зоны одного из крупнейших городов Одесской области – Подольска.

Именно в рамках этого проекта прошло несколько благотворительных фестивалей борща. Громада удивляла 15 уникальными рецептами борща от старостинских округов. А уникальный «белый борщ» был внесен в список нематериального культурного наследия Одесской области.

Фестиваль пришелся по душе всем, сюда приезжали иностранные гости, и со временем он стал ежегодным.

– Думаем делать фестиваль многодневным, чтобы люди оставались в громаде с ночевкой и лучше узнавали наш край. Конечно, проводить такие масштабные мероприятия во время войны тревожно и сложно, ведь мы переживаем за безопасность людей. Благодаря иностранным инвесторам мы обеспечены генераторами, поэтому отсутствие света не является проблемой, – рассказывает София Ходюк.

Как попасть в десятку?

Женская команда инициировала План восстановления Куяльницкой громады. Главными приоритетами определили развитие малого бизнеса, энергоэффективность и безопасность. В работе группы приняли участие эксперты Агентства восстановления и развития и Агентства регионального развития Одесской области.

– Мы сформировали перечень самых важных проектов и вынесли его на голосование. Люди активно подключились к обсуждению. Представители профильных управлений громады предоставили свои предложения по проектам восстановления и развития. При содействии программы ПРООН в нашей громаде разработали План восстановления, и затем мы вошли в десятку пилотных громад, которые получили помощь от международных партнеров, – рассказывает пани София.

Парк ждет инвесторов

Наибольшую поддержку населения получили экономические проекты, в частности создание индустриального парка «Р-33».

Индустриальные парки — это специально обустроенные территории, на которых предприятия получают доступ к инфраструктуре, льготам и поддержке от государства. Они позволяют предпринимателям концентрировать производство в пределах одной площадки, экономить ресурсы и создавать рабочие места.

Эта инициатива действует в Украине с 2012 года. В Одесской области таких парков четыре: «Подольск» на севере области, «Экопорт» в Новых Белярах, «iPark» в Визирке и «Р-33» в селе Борщи Куяльницкой громады. «iPark» исключили из госреестра из-за отсутствия инвесторов.

По словам Софии Ходюк, индустриальный парк уже имеет коммуникации, электроснабжение, воду и готовые здания. Кроме того, на территории парка есть железнодорожная ветка, что значительно улучшает логистику.

Парк расположен на площади десять гектаров. Проект предусматривает значительные инвестиции — почти 500 миллионов гривен.

Запуск индустриального парка планировали на этот год, однако военные риски сдерживают немецких и других инвесторов, заинтересованных в проекте.

Пани София отмечает, что руководство громады стремится привлечь как можно больше людей к участию в реализации различных проектов. Поэтому здесь активно обучают тех, кто хочет серьезно заняться фермерством и бизнесом.

Справка «ОЖ»

Куяльницкая сельская территориальная громада создана 24 июля 2017 года в рамках административно-территориальной реформы. Расположена в Подольском районе Одесской области, административный центр — село Куяльник.

Громада образована путем объединения 18 сельских советов. В ее состав входят 58 населенных пунктов. Население: 27 649 человек.

«Ягорлыкский ключ» — историческое название владений князей Любомирских в XVII–XVIII веках, центром которых были села на пограничной для Речи Посполитой реке Ягорлык.

