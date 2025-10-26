Ключевые моменты

В Буджакской громаде из 47 детей-сирот 46 воспитываются в семьях, а еще один подросток находится за границей.

В громаде активно развивают приемные и патронатные семьи.

Основная причина изъятия детей — алкоголь и запущенность.

Патронатные воспитатели получают оплату, но главная мотивация — помощь детям.

Семьи, принявшие детей, доказывают: любовь способна заменить все.

Кто опекает детей на Одесчине

О том, как работают разные семейные формы устройства детей в громаде, рассказала Алла Куруч, руководитель отдела по делам детей:

– В нашей местности мы не ощущаем влияние войны так, как в зоне боевых действий. Однако нам уже пришлось устраивать детей, у которых отец погиб на войне, а мать умерла.

– Как удалось достичь того, что все обездоленные дети в громаде устроены в семьи?

– Прежде всего, мы ищем ближайших родственников — братьев, сестер, бабушек. Бывали случаи, когда ребенка брали под опеку крестные родители.

С усыновлением сложнее, ведь усыновители в основном хотят взять малышей от трех до пяти лет и готовы усыновить одного-двух детей. А у нас бывают целые семьи — 3–4 ребенка-сироты, которых мы не имеем права разлучать. И еще — мы не имеем права отдавать детей на усыновление за границу, приоритет — украинские семьи. Поэтому чаще всего это опека родственников. Если же ребенка не удалось устроить к родным, то мы направляем его в приемную семью или дом семейного типа, их в нашей громаде два.

– Есть ли такие, кто из-за войны уехал вместе с родителями за границу?

– Таких немало, и это не только дети-сироты, но и дети, лишенные родительской опеки. Есть и приемные семьи, и дети под опекой, которые сейчас живут в США, Ирландии, Германии, Польше, Румынии, Италии.

Законом не запрещено таким семьям выезжать, они имеют на это право. Однако даже за границей они находятся под нашим сопровождением — мы постоянно на связи.

Когда «зеленый змий» побеждает: почему дети на Одесчине оказываются в приютах

– Поговорим о детях, которые стали сиротами при живых родителях.

– К сожалению, изъятий детей из семей с началом войны стало больше. И основная причина — пьянство родителей. Дети запущенные, часто голодные, не ходят в школу. Сначала мы изымаем ребенка временно — даем семье шанс исправиться.

Например, был случай: муж умер, женщина начала пить и полностью забросила детей. Мы их изъяли, дали ей время. Она бросила пить, навела порядок дома. Детей вернули, но ненадолго — снова сорвалась. Бывает и хуже — подростки сами обращаются в суд, чтобы родителей лишили прав. Но мы не забираем детей с первого обращения — сначала разговариваем, убеждаем, даем помощь психолога. Но этого часто недостаточно.

Кто говорит о деньгах — попробуйте сделать это сами

– Недавно в громаде появились две патронатные семьи. Что такое патронат?

– Патронатная семья — это семья на время, пока не будет определен статус ребенка. Например, изымаем ребенка из семьи по сложным жизненным обстоятельствам, и пока семья решает проблемы, ребенок живет не в приюте, а в обычной семье.

Кстати, сложные обстоятельства — это не только пьянство. Была женщина, которая тяжело заболела, ей требовалась срочная операция, а оставить двоих детей было не с кем, и она обратилась к нам. После выздоровления забрала их обратно.

Минимальный срок пребывания в патронатной семье — три месяца, максимальный — шесть. За это время, если в семье ничего не изменилось, мы должны найти другую семью. Патронатные воспитатели проходят курсы, собирают множество справок, должны иметь хорошие условия — отдельную комнату, мебель и т.д. После проверки комиссии они подписывают договор с главой громады и принимают детей.

– Кто помогает приемным и патронатным семьям?

– Благотворительные фонды предоставляют подгузники, продукты, одежду, детское питание, планшеты, фонари. Громада — материальную помощь, дрова. По программе «Детство» закупили канцелярские наборы на 100 тысяч гривен.

– Считается, что детей берут ради денег.

– Расскажу: патронатный воспитатель получает 24 тысячи гривен, помощник — минимальную зарплату. В приемной семье воспитатель получает 3100 гривен за одного ребенка, а сам ребенок — 6–7 тысяч. Это очень мало, поэтому желающих немного. В доме семейного типа воспитателю начисляют 15 100 гривен плюс выплаты детям. Но, поверьте, многие и за 24 тысячи не согласятся принять чужого ребенка. Это круглосуточная работа, дети часто травмированы, адаптация может длиться долго. Некоторые не умеют даже умываться или застилать постель.

Это тяжелый труд, и с родными детьми бывает нелегко, а тут нужно найти подход к чужим. Таких людей считаю настоящими героями.

Мотивация — подарить детям радость

Сергей и Елена Звягинцевы живут в селе Ганновка. Девять лет назад они создали детский дом семейного типа. Сейчас воспитывают пятерых детей — троих девочек и двоих мальчиков.

«Когда наши дети выросли, я поняла, что дом опустеет, — говорит Елена. — Захотелось подарить чужим детям радость настоящего детства».

Громада помогла семье средствами на мебель и плиту, а родная дочь и сын служат и работают — пример семейного единства.

И в школе, и дома вместе

Учительница Татьяна Греченко и её муж, священник, приняли мальчика Артема:

«Мы с ним и дома, и в школе — я его классный руководитель. Надеемся, что родная семья справится и он вернется домой».

Пока зарплату воспитателя она не получила, но громада выделила помощь — 14 тысяч гривен.

В страшные времена люди нужны друг другу

Сергей и Елена Киосе из села Евгениевка взяли на воспитание четырех сестер.

«Раньше я не верил, что смогу любить чужих детей, — говорит Сергей. — Но понял: добро делает жизнь осмысленной».

Они помогают пожилым людям и убеждены — сегодня людям как никогда важно быть рядом.

Читайте также: