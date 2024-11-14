Закрытие детдомов в 2025 году: что будет с детьми? (видео)

На детей нет денег

– Юлия, с чего начался скандал вокруг финансирования детдомов в 2025 году?

– Эту тему начали обсуждать я и народный депутат Украины, который давно занимается вопросами детей. Дело в том, что в бюджет на 2025 год не были заложены средства на финансирование домов для детей до трех лет. Например, относительно домов ребенка в Одессе речь идет о 60 миллионах гривен. Если эти деньги не выделят из государственного бюджета, их нужно будет искать в местных бюджетах, что возможно только для больших громад.

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Закрыть дом ребенка – это не просто повесить замок

– Еще раньше заявляли о планах деинституализации – дети должны жить в семьях, а не в интернатах. Почему этот процесс так и не завершился?

– Основной проблемой стало то, что не создано достаточно альтернатив для детей. Нам просто дали время на реформу, а когда его оказалось мало, заявили, что финансирование прекращается. Одна из причин – дефицит бюджета. Поэтому забирают деньги с наименее приоритетных заведений, по мнению чиновников. То есть, когда идет выбор, что финансировать – интернаты или, например, 10 школ в общине, то выбирают второе.

Также на нас давят международные партнеры, которые требуют радикальных изменений в сфере интернатов. Но закрыть дом ребенка – это не просто повесить замок. Это требует реальной альтернативы для каждого ребенка.

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Реформы только для отчетов

– Как выглядит эта ситуация на местах?

– В регионах приходится пытаться «устроить» детей любым путем. Без создания семейных форм воспитания государственные институты руками социальных служб пытаются выполнить реформы только для отчетов. Мы должны это делать, чтобы представители Министерства социальной политики не возмущались. Это создает угрозу для детей, а европейские партнеры, увидев последствия, обязательно обратят внимание на рост детской смертности и другие проблемы.

– Достаточно ли помощи для семей, готовых взять на воспитание ребенка?

– Нет. Например, приемные семьи, годами воспитывающие до 10 детей, получают около 15-17 тысяч гривен в месяц, тогда как патронатные семьи имеют зарплату под 30 тысяч гривен, даже если у них нет ребенка на воспитании. Такая ситуация ставит под сомнение саму суть поддержки.

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– Реформа длится с 2017 года, и до 2026-го планировалось полностью ликвидировать детские дома. Есть ли возможность реализовать это сейчас?

– В сегодняшних условиях мы просто не можем закрыть интернатные заведения, это будет катастрофой. Должно быть поэтапное закрытие: создали альтернативу – закрыли заведение. Только так можно провести реформу без ущерба для детей.

Когда могут закрыть детдома?

– Какие реальные действия могут улучшить ситуацию?

– Нужны детальный анализ и разработка альтернатив для каждого региона. Министерство социальной политики, к сожалению, пока не демонстрирует желание идти по этому пути. Они просто стремятся закрыть все институциональные учреждения, но без анализа и должной подготовки это только создаст дополнительные проблемы.

– Чего ждать от реформы?

– На сегодняшний день продлили финансирование домов ребенка только на первый квартал. Это дает общинам пять месяцев, чтобы расформировать заведения или найти финансирование в местных бюджетах. В больших общинах – это реально. Но вместо закрытия заведений нужно предложить действенные альтернативы, ставя в приоритет ребенка.

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