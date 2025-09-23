Одесса стала четвертым городом в серии мини-фестивалей после Мукачево, Хмельницкого и Николаева.

Выставка «Поговори со мной» экспонируется в ТРЦ «Ривьера», по адресу Южная дорога, 101А. Она рассказывает истории молодых людей, которые часть жизни провели в домах-интернатах и приютах без родительской опеки.

Каждый экспонат – это фотопортрет и откровенное видеоинтервью, в которых их герои делятся тем, как эти заведения повлияли на их детство. И как изменилась жизнь, когда рядом появились заботливые взрослые.

— Каждая из представленных историй – напоминание о ценности семьи для ребенка. Каждый день без семьи – это день без объятий, без «спокойной ночи» перед сном, без поддержки в трудную минуту. Это день без возможности сказать кому-то «мама» или «папа». Именно сейчас, когда нам всем так нужна поддержка, мы можем стать опорой для тех, кто ждет семью, – отметила глава Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми Ирина Тулякова.

— Дети, которые растут в любящей семье, где царит забота и безопасность, получают возможность полностью реализовать свой потенциал, – подчеркнул глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Мунир Мамедзаде. – Вдохновляющие истории, представленные на выставке, могут подтолкнуть людей открыть свои сердца и дома и предоставить многим детям стабильность и безопасность, которых им давно не хватало.

Экспозиция продлится до 3 октября. Вход свободный.

Пикник «Семья для каждого ребенка» — стал теплым событием, объединившим семьи Одесской области, которые уже стали родным домом для детей. А также — людей, которые рассматривают возможность усыновления или создания приемной семьи, детского дома семейного типа или патронатной семьи.

В течение дня посетители слушали выступления экспертов, консультировались со специалистами Службы по делам детей и вдохновлялись историями семей из Одесской области, которые воспитывают детей без родительской заботы.

— По состоянию на 1 сентября 2025 года в Одесской области под опекой государства находится 4777 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. И что особенно важно — 4275 детей уже воспитываются в семейных формах воспитания. Это означает, что большинство детей имеют возможность расти в заботливых семьях, чувствуя тепло и любовь. В то же время еще 215 детей в самом городе Одесса и 287 детей в области остаются в учреждениях интернатного типа. Именно для них мы ищем пути, чтобы подарить шанс на настоящий дом, — отметила Екатерина Осадчая.

Во время мероприятия семьи делились своим опытом, говорили о вызовах, но в то же время о глубоком счастье от того, что стали семьей для детей. Посетители также узнали о ментальном здоровье, социальных услугах, доступных в общине, оформлении документов, необходимых для создания детского дома семейного типа.

Пикник стал началом долгосрочной инициативы. В течение следующих шести месяцев в Одессе будут проходить регулярные встречи для родителей, которые уже стали семьей для детей, лишенных родительской заботы. Это будет пространство для обмена опытом, юридической и психологической поддержки, более глубокого понимания семейных форм воспитания.

