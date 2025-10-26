Ключевые моменты:

В Приморском районе Одессы собака упала в глубокую яму; спасатели оперативно вытащили ее и вернули владельцам.

В этот же день в службу поступило сообщение о собаке, провалившейся в колодец; спасатели с помощью кинологов подняли ее на поверхность и оказали первую ветеринарную помощь.

Ранее спасатели также вынимали собаку из 4-метровой ямы на Старокиевской дороге.

Как рассказали в областном управлении ГСЧС, в субботу, 25 октября, в Приморском районе Одессы домашний пес упал в глубокую яму, а все попытки хозяев достать его самостоятельно оказались тщетными. Поэтому они обратились за помощью в Службу спасения.

Спасатели быстро прибыли на место и осторожно вытащили собаку, после чего передали ее хозяевам.

Стоит отметить, что в тот же день, как рассказали в пресс-службе Одесского горсовета, в службу КУ «Спасательная водолазная служба» поступило сообщение о том, что в глубокий колодец провалилась собака и не может выбраться самостоятельно.

Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью профессионального снаряжения спустились в колодец и при поддержке кинологов из КЦ «Страж» осторожно подняли на поверхность крупную овчарку. Животному оказали первую ветеринарную помощь и вернули владельцам.

Ранее сотрудникам ГСЧС пришлось доставать из 4-метровой ямы упавшую туда собаку на 19-м километре Старокиевской дороги.

