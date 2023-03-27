Супруги Поливенко: первая в Рени патронатная семья приютила восьмерых детей

В 2022 году любовью и заботой Людмилы и Юрия Поливенко были окружены восемь детей, попавших в кризисную ситуацию. Эта супружеская пара – первая в городе Рени патронатная семья.

Они принимают в свой дом детей, которые по разным причинам не могли оставаться у биологических родителей либо утратили их вообще. Принимают на время, на три — шесть месяцев, до тех пор, пока социальные службы не найдут выход из ситуации.

— Сначала нас никто не понимал, — рассказывает патронатная мама Людмила Анатольевна. – Мне знакомые говорили: «Зачем тебе это надо? К чему тебе чужие проблемы?!» А я знаю, что мы нужны этим детям…

Как супруги Поливенко стали патронатной семьей

Сама жизнь подвела супругов Поливенко к такой важной миссии – протягивать руку помощи чужим детям, которые попали в беду. У Юрия Григорьевича, который работал докером, а затем электромехаником в Ренийском порту, рано ушли из жизни отец и родной брат. Он остался единственным попечителем мамы, которая последние 15 лет своей жизни была неходячей. Необходимость ухаживать за ней, зарабатывать на жизнь, вести хозяйство не давала возможности устроить личную жизнь. Шли годы — ни жены, ни детей.

У жительницы Рени Людмилы Миневой жизнь сложилась по-другому. Она работала поваром, торговала на рынке, потом устроилась на работу в порт. Растила двоих сыновей и опекала пожилых родителей, которые жили в частном доме на окраине города. Когда родителей не стало, Людмила поселилась в отчем доме — очень хотелось сохранить семейный очаг. Ее муж переселяться не пожелал — закончилось разводом. Не сложилось, бывает.

Не удивительно, что вскоре судьба свела двух взрослых людей, которые никогда не жили, как говорится, «для себя». И мысль стать патронатной семьей легла в благодатную почву.

Путь к поставленной цели был нелегок: полгода портовики Юрий и Людмила по выходным ездили в Одессу, где проходили обучение на курсах – это обязательное условие для создания патронатной семьи. Почему? Потому что она, как правило, принимает детей с тяжелыми психологическими травмами. Родители-алкоголики, жестокое обращение, голод, антисанитария – увы, есть дети, которые проходят через такие испытания. Социальные службы вынуждены забирать детей из таких условий и определять дальнейшую судьбу. А пока суд да дело, дети могут быть определены в патронатную семью.

Приемная семья и патронатная: в чем различия

Приемная семья и патронатная семья – две большие разницы. В первом случае семья обязуется растить и воспитывать ребенка до 18 лет (а при продолжении учебы на стационаре – до 23 лет), патронатная семья — это временная форма устройства, на 3-6 месяцев (в период войны при необходимости срок может быть продлен).

Государство помогает и приемным, и патронатным семьям: на каждого ребенка выделяется два прожиточных минимума. На сегодня это 4544 гривен на ребенка до 6 лет и 5666 гривен на детей от 6 до 18 лет. Плюс громада заключает с патронатной мамой договор и выплачивает ей зарплату, соответственно, идет трудовой стаж. Один из членов семьи (муж, сестра и др.) на волонтерских началах становятся помощниками – это тоже обязательное условие.

— Некоторые считают, что патронатные и приемные семьи берут детей ради денег, но это далеко не так, — рассказывает начальник службы по делам детей Ренийского горсовета Юлия Мантулина. – Когда дети попадают в патронатную или приемную семью, их первым делом приходится избавлять от педикулеза, чесотки, хронического бронхита, других заболеваний. Первое время – это походы по врачам, это серьезное и нередко длительное лечение. А еще очень часто эти дети просто не могут наесться… Нет, «заработать на детях» не получится, наоборот, приходится отдавать и силы, и средства, и время. Но главное условие, при котором может быть создана приемная или патронатная семья, – суметь принять и полюбить детей такими, какие они есть, со всеми их проблемами. Первая в Ренийской громаде патронатная семья Поливенко именно такая.

Дом с детьми – живой дом

Дом Людмилы и Юрия – маленький оазис. Хозяин соорудил несколько небольших теплиц с капельным орошением, экологически чистые овощи семья выращивает самостоятельно. Здесь много фруктовых деревьев, столовый виноград. Держат птицу – есть для семьи домашние яйца. Еще есть козочка – каждый день свежее молоко. Среди живности – кошки и собачки, с которыми дети могут играть, сколько душе угодно.

Каждому поступающему в семью ребенку предоставляется в доме отдельная комната. Самое оживленное место – это кухня-столовая: дети очень любят вместе с тётей Людой лепить вареники, крутить рогалики, помогают мыть посуду, поддерживать порядок. Вот этим житейским навыкам не учит ни один интернат. И ни один интернат не расскажет, что такое семья.

У семьи Поливенко уже есть истории успеха. Например, они очень рады за четырехлетнего Сашеньку, которого привезли в Рени из другого района. Его мама вела асоциальный образ жизни, и мальчика пришлось просто спасать. Пока он временно жил в семье Поливенко, его биологический отец решил забрать мальчонку к себе, оформил все необходимые документы — и малыш уехал домой.

Ренийская громада делает все возможное, чтобы дети не попадали в интернаты. На учете службы по делам детей находится 61 ребенок, и 59 из них воспитываются в семьях.

Изменения в закон о патронатной семьи на время войны

Кабмин дополнил порядок создания и деятельности семьи патронатного воспитателя правилами предоставления услуги патроната над ребенком во время военного или чрезвычайного положения. Эти правила урегулируют:

механизм перемещения ребенка вместе с семьей патронатного воспитателя на безопасную территорию в случае возникновения угрозы его жизни или здоровью;

возможность устройства к семье патронатного воспитателя с его согласия детей, не являющихся родными братьями и сестрами или такими, которые воспитывались в одной семье;

возможность продления или прекращения действия договора о патронате над ребенком с учетом фактических обстоятельств;

механизм принятия решения о предоставлении услуги патроната над ребенком и заключение договора об условиях введения патроната по распоряжению сельского, поселкового, городского головы на основании запроса службы по делам детей;

разграничение функций служб по делам детей по месту создания семьи патронатного воспитателя и по месту ее перемещения на безопасной территории.

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