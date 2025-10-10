Ключевые моменты

В Украине всё больше детей вместо интернатов находят семью — в приёмных и детских домах семейного типа.

История семьи Людмилы Стойчан, воспитывающей десятерых детей, показывает: любовь и забота исцеляют даже самые глубокие травмы.

Опекунские семьи сталкиваются с трудностями адаптации детей и финансовыми вызовами, но государство оказывает помощь.

Во время войны многие такие семьи эвакуировались за границу, однако большинство возвращается — ведь именно здесь их дом.

Чтобы стать опекуном, нужно иметь стабильный доход, жильё и искреннее желание подарить ребёнку семейное тепло.

Семья для «ненужных» детей: история приёмных родителей

Людмила Стойчан и её большая семья жили в Доброполье Донецкой области. Сейчас живут в Белгород-Днестровском.

– Решение взять в семью приёмного ребёнка у нас с мужем не вызывало сомнений, – рассказывает Людмила. – Тем более тогда у нас был довольно серьёзный бизнес. И в 2012 году мы взяли под опеку Ваню. Ему было восемь лет. Сегодня Ваня уже офицер, воюет на запорожском направлении.

Денег в семье, по её словам, было чуть больше, чем нужно для жизни. И супруги начали привозить подарки детям в детские дома и приюты. В 2015 году служба опеки и попечительства предложила забрать тройняшек – Дашу, Катю и Максима.

В 2017-м появился Данила.

– Ребёнку было два с половиной года. На спине – пролежни. Не ходил, не разговаривал. Весил на тот момент 6,8 килограмма, – вспоминает Людмила. – Брать его никто не хотел. А в семье Даня очень быстро прижился – начал ходить, заговорил.

Данила семья Стойчан усыновила. Остальные их дети считаются воспитанниками детского дома семейного типа. В 2019 году здесь появились брат и две сестры – Женя, Даша и Настя. А в 2021-м – Роберт и Ниагара.

– Соцслужба нас предупреждала, что у детей, мягко говоря, не самый хороший бэкграунд. Мать скрывала их от общества, потому что старших детей у неё отобрали, – рассказывает Людмила. – А потом произошла трагедия – мать убили на глазах Роберта и Ниагары. Но дети адаптировались максимально быстро. Возможно, потому что, забрав их, мы все вместе отправились в поход. А там нужно помочь – и дров нарубить, и суп сварить. Домой вернулись уже одной семьёй. Потом пошли уроки – приходилось многое наверстывать. У детей, которые приходят в семью, очень слабая учебная база.

В 2023 году появилась пятилетняя Лизонька. Мама отказалась от неё ещё в роддоме. Лиза не разговаривала, не знала букв, не умела считать.

О трудностях усыновления, опекунства и адаптации

– Малышам довольно сложно освоиться в семье. До этого был детский дом, была няня, а тут приходит какая-то женщина и устанавливает новые правила. Естественно, это вызывает страх и непонимание. Один из детей каждый вечер полчаса кричал – так он себя выматывал. А потом просто обмякал и засыпал. И ты не можешь ни обнять его, ни поговорить с ним. Чем больше пытаешься это сделать, тем громче он кричит, – вспоминает Людмила. – Через полмесяца это постепенно прошло. Психотерапевт говорил, что у ребёнка был адаптационный период.

Практически всем детям, пришедшим в семью, нужно было восстанавливать здоровье.

– Только в этом году пришлось сделать пять операций. Стараемся уложиться в выплаты, которые даёт государство, – получается тяжело, – не скрывает приёмная мама. – Раньше был доход от бизнеса, поэтому мы и организовали детский дом. Детские деньги почти не трогали. У каждого был свой счёт. Сейчас, поскольку без дома, без машин остались, эти деньги расходуются.

В 2022 году семья уехала в Португалию. Пробыли там примерно полтора года. Оказалось, что, согласно португальским законам, взять ребёнка на воспитание можно только по решению суда. В Украине же для этого достаточно решения исполкома. И когда Людмилу с мужем вызвали в суд по делу Роберта и Ниагары, они всё поняли — на тот момент в Польше у семьи из Херсона отобрали детей. Пришлось срочно возвращаться в Украину.

– Мы очень любим обедать и ужинать вместе. Дети приходят из школы, рассказывают все свои новости. Это весело и интересно. В такие моменты я самой себе завидую, – признаётся Людмила.

Читайте также: Многодетная мать: «уверена, что в Украину не вернёмся»

Какая есть помощь опекунским семьям

В семье Оксаны Дёминой – 10 детей. Сначала удочерили девочку. Захотели мальчика. А у него оказалась сестрёнка – с инвалидностью.

– Мы хотели только усыновление, никаких приёмных детей, – подчёркивает Оксана. – Не секрет: в этом случае нередко детей берут ради денежных выплат. Но мне сказали: если ты не возьмёшь – их никто не возьмёт. И мы забрали, стали приёмной семьёй. Девочке сделали 15 операций разной сложности. Сколько денег на это потратили – давно перестали считать. Конечно, существуют государственные программы, только денег на них нет. Но если ты взял ребёнка, нужно нести за него ответственность. Сейчас девочка уже взрослая – получает второе образование.

Когда детей стало десять – семья стала детским домом семейного типа. Последняя девочка появилась здесь в 2022 году – уже во время войны.

«Я просила детей не кричать»: дети-сироты и война в Украине

Семья жила в городе Волноваха Донецкой области. Сегодня, после ожесточённых боёв, он практически перестал существовать.

– 24 февраля начался обстрел города. Предложили эвакуацию. В службе по делам детей ответили: никто ничего не знает – спускайтесь в подвал. Мы оставались там сутки. Исчезли вода, свет, газ. Разжигать костёр боялись, потому что не понимали, откуда стреляют. Обстрелы из «градов» были практически непрерывными. И никакой информации о происходящем. Очень боялась, чтобы не пострадали дети – я бы этого не пережила. Просила их не кричать, потому что не выдерживала их слёз, – признаётся Оксана. – 28 февраля под обстрелами мне удалось вывезти детей на легковом авто в более безопасную зону. Вокруг – разрушенный город и разбитая техника. Уехали через единственный мост, который тоже был подбит.

Семью эвакуировали в Италию, на остров Сардиния. Но прижиться там не получилось. По словам Оксаны, детям было тяжело. И через три месяца они вернулись в Украину. Позже поселились в Одесской области, в посёлке Таирово.

– Нам дали дом, который раньше принадлежал такой же семье, – рассказывает Оксана. – Служба по делам детей обеспечила всем необходимым.

Кроме того, семье предоставили инклюзивные программы для детей. В Черноморске они бесплатно прошли курс иппотерапии. В одесском дельфинарии – поплавали с дельфинами.

– Потерять дом, близких – потерять свою жизнь – было трудно и детям, и мне, – говорит Оксана. – Сейчас приходим в себя. У нас всё наладилось, всё хорошо, я даже не ожидала.

Семейный дом для братьев и сестёр: как стать опекуном ребёнка?

Одесситка Лидия Солодовникова открыть детский дом семейного типа сегодня только планирует.

– Это решение пришло не «с воздуха». Я 12 лет занимаюсь общественной и волонтёрской деятельностью: помогаю семьям с детьми, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, – рассказывает Лидия. – Поняла, что всем семьям помочь не смогу, но могу помочь детям, оставшимся без родительской опеки, – дать им любовь и лучшую жизнь. Ведь каждому ребёнку нужна семья.

Совместно со службой по делам детей Лидия обсудила все нюансы, все трудности подбора детей.

– У меня 13-летняя дочь Анечка. И я не могу взять в семью, допустим, подростка-мальчика, – отмечает Лидия. – Моя возможность – дети младшего возраста, чем моя биологическая дочь. И моя дочка очень хочет именно маленького мальчика.

Детский дом семейного типа предусматривает устройство в него так называемых «семейных групп». То есть – это должны быть братья и сёстры. На усыновление, в приёмную семью, под опеку обычно таких детей не берут. Поэтому детский дом семейного типа – это от пяти до десяти детей, включая родных.

– Я бы хотела, чтобы эти детки были младшего школьного возраста, такую нагрузку я смогу потянуть, – делится планами Лидия. – Считаю, что в моём доме они будут разносторонне развиты. Конечно, по их желаниям и способностям. Будут дополнительные занятия – музыка, танцы, плавание, английский язык. Хотелось бы максимально заложить фундамент для их дальнейшего развития.

Зарплата для мамы-воспитательницы: что предлагает государство для опекунов

Выплаты на каждого ребёнка составляют 2,5 прожиточных минимума – в зависимости от возраста ребёнка.

Кроме этого, мама-воспитатель получает зарплату – в размере суммы прожиточных минимумов на каждого воспитанника. То есть если детей будет пятеро – её зарплата составит около 15 тысяч гривен.

Кстати, пакет документов, необходимый для создания детского дома семейного типа, включает справку о заработной плате потенциального родителя-воспитателя. И у заместителя директора колледжа экономики и социальной работы ОНУ имени Мечникова Лидии Солодовниковой достаточная финансовая база есть.

– Я думаю, люди не рассматривают это как работу. Должна быть глубокая внутренняя, чётко сформированная потребность. К тому же для женщины – это её природная функция, – уверена Лидия. – Это же лучшая работа в мире.

Читайте также: